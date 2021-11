¡Bella y elegante! Andrea Legarreta luce espectacular con un vestido de noche de casi 10 mil pesos

Vestuario que se pone le queda de maravilla a Andrea Legarreta; la conductora del programa "Hoy" suele compartir en sus redes sociales los outfits que usa en las emisiones de este matutino de Televisa. Recientemente en su feed de Instagram publicó una fotografía donde lució un espectacular y elegante vestido, con el cual derrochó belleza.

El vestido que Andrea Legarreta usó es de la marca de ropa femenina contemporánea BCBGMAXAZRIA, fundada por el diseñador estadounidense Max Azria. De acuerdo con el portal web de esta casa de modas, la prenda tiene un precio de 8 mil 490 pesos mexicanos.

Se trata de un cautivador vestido de noche con volantes Sophie, confeccionado en un tul plisado, rematado con un profundo escote en V y una cintura ajustada, terminado con una falda de patrón de volantes cruzados con un dobladillo asimétrico. Una pieza que sin duda alguna Andrea Legarreta supo lucir a la perfección.

Andrea Legarreta recibió muchos piropos de parte de sus fieles fans.

No por nada la esposa del cantante Erik Rubín, uno de los integrantes de la banda Timbiriche, es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana.

"Toda una princesa hermosa como siempre ❤️ saludos y muchas bendiciones", le escribió un fan a la también actriz de telenovelas, quien actualmente tiene 50 años de edad. "Me encanta tu buen gusto para vestir y como lo portas", "Diosa", "sexy y radiante", "princesa linda", "siempre bonita" y "hermosa señora", son otros de los halagos que ha recibido.

El vestido que usó Andrea Legarreta en el programa "Hoy".

Por otra parte, Erik Rubín ha revelado con el paso del tiempo las diversas novias que tuvo, como por ejemplo Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Thalía e incluso Angélica Rivera, ex esposa del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el cantante manifestó que su esposa Andrea Legarreta y madre de sus hijas Nina y Mía Rubín, se lleva muy bien con sus ex novias y jamás hablaría mal de ellas.

"De repente contamos cosas que hemos vivido y no tiene nada de malo, pero no me atrevería a hablar mal de ellas, por eso hay tanto cariño entre nosotros, de hecho Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los de ella", comentó Erik Rubín.