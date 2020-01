Bella Thorne provoca a sus fans con su traje de baño de látex

La actriz Bella Thorne vuelve a lucir espectacularmente sensual al dejarse ver ahora en Instagram con un traje de baño de látex y como es de esperarse, consigue candentes comentarios por parte de sus millones de seguidores.

Bella Thorne se muestra en un atuendo erótico y deja ver sus encantos. No cabe duda que la bella actriz es muy sensual y lo demuestra una vez más con la imagen que coloca en Instagram.

Bella Thorne es una celebridad en las redes sociales y sus fans no le pierden la huella, ya que les gusta y disfrutan de ver sus publicaciones en las que posa casi siempre semidesnuda.

La tierna actriz de Disney Channel quedó en el pasado y hoy se ha convertido en una mujer impresionantemente bella y sensual, además de polémica en ocasiones con sus atrevidas poses.

Annabella Avery "Bella" Thorne es originaria de Pembroke Pines, Florida; según información en su biografía nace el 8 de octubre de 1997.

Thorne hizo en su niñez una brillante carrera como modelo infantil y también ha protagonizado campañas de publicidad importantes en varios países del mundo.

En su faceta de actriz se le ha visto en películas como Stuck on you, Jimmy Kimmel Live!, The O.C. y algunos episodios de Dirty Sexy Money.