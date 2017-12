Ben Affleck se vuelve meme durante entrevista

El famoso actor Ben Affleck ha sido creador involuntario de un nuevo meme, el cual ya se está volviendo viral en Internet.

Una publicación compartida de Ben Affleck (@benaffleck) el Feb 24, 2013 at 6:29 PST



Luego de las críticas que recibió "Batman vs. Superman", se difundió en redes sociales el fragmento de una entrevista en la que el intérprete de Bruce Wayne tiene la mirada perdida mientras que Henry Cavill, su compañero, habla sobre el pésimo recibimiento de la cinta.

Foto: captura de pantalla

Al igual que en aquella ocasión, Affleck estaba en una entrevista junto con Ray Fisher, con quien protagonizó la también criticada "Justice League", cuando simplemente dejó de poner atención a la respuesta de su compañero.

http://youtu.be/VfrinLQgENc

Algo sobre Ben...

Benjamin Geza Affleck es el nombre completo del actor, quien es originario de Berkeley, California; nace el 15 de agosto de 1972, y es conocido simplemente como Ben Affleck, es un actor, productor, guionista y director estadounidense.

Según información en su biografía, se dio a conocer con sus actuaciones en las películas de Kevin Smith tales como "Persiguiendo a Amy" (1997) y "Dogma" (1999).

Heading into the premiere of #GoneGirl. Una publicación compartida de Ben Affleck (@benaffleck) el Sep 26, 2014 at 4:05 PDT

Affleck ganó un Óscar y un Globo de Oro por el guion de "Good Will Hunting" (1997), que él co-escribió con Matt Damon, y ha aparecido en papeles principales en éxitos populares como "Armageddon" (1998), "Pearl Harbor" (2001), "Changing Lanes" (2002), "The Sum of All Fears" (2002), "Daredevil" (2003), "Hollywoodland" (2007), "La sombra del poder" (2009) y "The Town" (2010).

Affleck es actualmente un director de cine aclamado por la crítica. Habiendo dirigido "Gone Baby Gone" (2007), "The Town" (2010) y "Argo" (2012) desempeñando el papel principal en los dos últimos.

La dirección y participación en Argo le valió un Óscar por Mejor Película, 2 Globos de Oro, 2 Premios BAFTA y el premio de Mejor Director del Sindicato de Directores entre otros galardones.

En 2016, se estrenó "Live by Night", escrita, dirigida, producida y protagonizada por Affleck. Pero lamentablemente la película recibió críticas negativas y fue un fracaso en taquilla.

Desde 2016 es el actor que interpreta a "Batman" en el Universo Extendido de DC, debutando en "Batman v Superman: Dawn of Justice". Affleck también había sido contratado para escribir, dirigir, producir y protagonizar la nueva película de su personaje, titulada "The Batman 2", pero en febrero de 2017, se retiró de la dirección.

JLo confiesa por qué terminó con Ben Affleck.

Jennifer López y Ben Affleck conformaron hace unos 13 años una de las parejas más románticas, sólidas y espectaculares en el mundo del espectáculo internacional, sin embargo todo acabó repentinamente.

Thank you @ireneroth for this custom sweatshirt from your awesome new collection!! ❤️�� Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 5:29 PDT

Ben y Jennifer estuvieron juntos por 17 meses, se comprometieron y hasta eligieron una fecha para contraer matrimonio. Pero la presión de la prensa provocó la ruptura de "Bennifer".

Luego de 13 años del romance, JLo contó a Vanity Fair la verdad detrás de la relación con Affleck, aquella que se robó las portadas de los medios desde 2002 a 2004.

JLo expresó que el inicio de los problemas vinieron tras el rotundo fracaso de la película "Gigli", que ambos protagonizaron.

"Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo", confesó la estrella latina de 48 años.

La ex pareja grabó un videoclip juntos: "Jenny from the block". En dicho material, JLo plasmó la presión y el acoso que sufrieron de los medios de comunicación .

La intérprete también sostuvo que el quiebre con Affleck fue un golpe muy duro a nivel emocional, hasta que pudo salir adelante.

"Mi relación con Ben se autodestruyó frente al mundo entero. Fue algo de dos años para mí hasta que me levanté de nuevo", se sinceró.

Sus vidas tomaron caminos diferentes. JLo estuvo casada con Marc Anthony por 10 años y Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner en 2004, de quien se separó en 2015.

Y hoy es feliz con Álex.

En la actualidad, Jennifer López está enamorada de Álex Rodríguez. Recientemete, ambos dieron detalles del romance que los une. La pareja reveló cómo se conocieron y cómo fue la primera cita que dio inicio a la relación amorosa que actualmente los une.

#VanityFair December Issue @arod ��: @mariotestino Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 10:29 PDT

Según contó la estrella internacional a la prensa internacional, la primera vez que ella y Álex se vieron fue en 2004, cuando Marc Anthony, su expareja, tuvo una participación en un partido de baseball en el que ex beisbolista jubaga.

Luego de varios años sin verse, el reencuentro se dio en Beverly Hills. J.Lo estaba almorzando en un restaurante y vio a Rodríguez pasar. "Le grité '¡Alex!'. Soy una de las personas más tímidas cuando pasan estas cosas, pero fue una de esas situaciones en las que sentí que tenía que hacer algo que normalmente no hago", narró la artista.

"Él me miro y le dije, 'soy Jennifer'", continuó la artista tras aclarar que aquella vez estaba vestida como su personaje en "Shades of Blue". I hope you are all smiling big today!!! You make my heart and soul smile and I ❤️you @arod #missingthis #love #happiness #secondact Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 8:28 PDT

A los pocos días, él la llamo y la invitó a cenar. A diferencia de Rodríguez, Jennifer consideró que aquella salida era una cita.

"Estaba muy charlatán, a lo mejor pensó que yo iba a ser una persona muy ruidosa, pero no, me dediqué a escucharlo. Me hablaba sobre sus planes, sobre su retiro del baseball, sobre como se veía casándose otra vez... todas esas cosas de las que normalmente no hablas en una primera cita. No sé si él consideraba la cena como una cita, pero yo sí", dijo.

Rodríguez aclaró que él pensó que era una salida para conservar, sin embargo cuando Jennifer le contó que estaba soltera, la historia dio un giro.

About last night... Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:03 PDT "Asumí que nos veíamos de noche por su cronograma de trabajo, pero en un momento ella me dijo que estaba soltera y ahí tuve que levantarme y re ordenar mis pensamientos. Fui al baño y reuní el coraje para mandarle un mensaje de texto", comentó.

Luego de aquel día, las salidas entre Jennifer y Álex se hicieron frecuentes. La pareja oficializó su romance en abril de este año. Fueron vistos por primera vez juntos en la ceremonia del MET Gala 2017 realizado en Nueva York.