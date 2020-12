Ben Carrillo comparte su crecimiento personal y ofrece muchas "flores musicales"

Las prioridades de Ben Carrillo no son ganar premios o tener millones de reproducciones, sino poder ayudar a través de sus letras a toda aquella persona que escuche sus canciones. En una charla con Debate, el joven cantautor originario de Guatemala, resaltó que no tiene la necesidad de crear un personaje o un alter ego para ser un artista y que en su música, muestra quien es, "ahora el artista puede ser real, Rubén puede ser Rubén, que es mi nombre real".

"Todo lo negativo que nos pasa se puede convertir en positivo, eso es lo que yo quiero transmitir, que si yo logré ya gané, yo no estoy esperando ni premios ni views ni nada, yo ya gané en mi vida, siento que he logrado muchas cosas al no rendirme, ese es mi mensaje, ese es mi mensaje principal y también seguir con la frente en alto, porque la vida no es fácil, pero tenemos que continuar".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por varias circunstancias puso pausa a su proyecto musical y al retomar esta gran pasión suya, solo necesito papel y lápiz para componer canciones durante los pasados meses. "Quiero que la gente pueda entender muchas cosas de mi vida, que sé, algún día pueden ayudar a muchos otros jóvenes que están pasando por lo que yo estoy viviendo". (Ben Carrillo se dedicó a componer canciones, sin dejar su trabajo como mesero).

Ben Carrillo lanzó la canción "Espinas", que forma parte de su EP "Crecimiento Demos". Se trata de una canción de amor que habla de infidelidad y de arrepentimiento. El cantautor explicó que en este tema compara a los humanos con las rosas. "Nosotros podemos ir a la calle y vemos la rosa más hermosa, más grande del mundo, pero siempre va a tener espinas y eso quiero demostrar, que los humanos tenemos muchas imperfecciones, se trata de aceptarnos, perdonarnos y de seguir adelante".

Ben Carrillo al dejar su hogar en Guatemala, ha vivido en Estados Unidos, México y Colombia. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

¿En qué consiste el EP de Ben Carrillo?

Sobre su EP "Crecimiento Demos", Ben Carrillo nos compartió que cada canción tiene el nombre una flor y cada una de estas "flores musicales", representa un sentimiento.

A sus 26 años de edad ha aprendido que el crecimiento es duro: "crecer duele y lo compare con las flores, tu vez una flor y no importa verano ni invierno, sol, frio, aunque se marchiten, ellas igual siguen creciendo, creo que así somos los humanos, hasta el día que ya no estemos aquí, vamos a crecer y nos va a doler, pero tenemos que continuar y de eso se trata todo mi EP, entregar flores, entregar como el jardín de mi mente a la gente, para que puedan entender de donde vengo".

Para el guatemalteco "Espinas" es el sentimiento que representa la perseverancia, "no rendirse en una relación, porque cada relación tiene problemas y si de verdad amas a la persona, vas a lograr continuar".

En su EP incluye también su más reciente sencillo "Tequila", que si bien no es una flora, esta bebida viene del agave. Dicha canción representa su lealtad a la música, si lealtad a no rendirse y seguir luchando. También escribió una canción sobre la flor de la marihuana: "no hablo sobre fumarla, sino de ese balance de diversión de una persona en la vida". Asimismo "Gardenia" es otra canción de amor. En otro de los temas que formar parte del EP en mención, dedica una canción a un fallecido mejor amigo.

"Cada canción es un sentimiento, cada canción tiene mucho poder y en ese mismo EP voy a entregar una canción que va a indicar un nuevo sonido que voy a estar trayendo de la música latina, un poco diferente a lo urbano".

Ben Carrillo manda este poderoso mensaje: "la mejor rosa tiene espinas. Nadie es perfecto, ni la vida es perfecta. No puedes tener lo bueno sin lo malo, no puedes ver la luz sin la oscuridad, el cambio empieza por adentro. Perdona y ama como si fuera tu ultima día, solo tenemos una vida, aunque pierdas la batalla no has perdido la guerra, si estás pasando por algo difícil aquí estoy envíame un mensaje, no estás solo".