Ben Carrillo se dedicó a componer canciones, sin dejar su trabajo como mesero

La historia de Ben Carrillo es similar a la muchas personas que empacan sus sueños y esperanzas en una maleta, se despiden de mamá, se despiden de papá y de toda su familia (o de sus esposos o esposas), dejan su hogar y emprenden un largo viaje en busca de mejores oportunidades. Así como muchas personas, Ben emigró a Estados Unidos con la firme determinación de tener un mejor futuro. Sus sueños poco a poco se han estado volviendo realidad.

Ben Carrillo es originario de Guatemala y desde los 10 años de edad empezó a escribir canciones. Fue a los 15 años de edad cuando dejó su tierra natal para irse a Estados Unidos, el país al norte de Latinoamérica a donde miles y miles emigran con la esperanza de un mejor mañana. Este joven desde siempre ha sabido que la música era el camino indicado para cambiar su vida, por lo que se dio a la tarea de componer canciones. Viviendo en Texas terminó el High School y comenzó la universidad.

La admiración de Ben Carrillo por varios exponentes del género urbano, lo llevaron a viajar a Medellín, Colombia, ciudad de Sudamérica donde conoció a Sky Rompiendo y a Mosty, con quienes compuso su primer sencillo "Dime si tú". Posteriormente al trabajar con Steve Lindsey, tuvo la oportunidad de mudarse a Los Ángeles, California. No lo dudó ni por un segundo, allí estaba el corazón de su trabajo. No ha sido camino fácil, ya que para el joven cantautor, el éxito profesional debe ir acompañado del éxito como ser humano. Sus letras vienen cargadas de familia, amor, trabajo, respeto por la mujer.

Vengo de la nada, del trauma, del caos, pero soy capaz de transformarlo todo. Mis canciones tienen letras que marcan la diferencia para nuestra cultura, escribo sobre mi vida y la de mi gente, sobre mis oportunidades, sobre ser mejor cada día, sobre la disciplina que se debe tener para salir adelante.

Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Ben Carrillo no olvida quién es y de dónde viene

Debido a las muchas responsabilidades que tiene con su familia, Ben Carrillo trabaja como mesero en dos restaurantes, pero lo hace con latinos para no perder sus raíces, para recordar que el dolor y la libertad son inherentes a nuestra cultura, para tener siempre presente quién es y de dónde viene. Hace unos meses decidió hacer un alto en su camino y se dedicó por completo a componer canciones, sin dejar su trabajo como mesero.

Hoy en día el guatemalteco tiene un portafolio de canciones bien trabajadas para conquistar la industria musical; cabe mencionar que este nuevo proyecto es muy urbano y muy rock. El propósito de Ben Carrillo siempre ha sido hacer cosas que trasciendan, se eleven y que dejen algo en el público. De este proyecto nace "Espinas", el primer sencillo de su EP "Crecimiento demos", que incluye seis temas que nacen del jardín de su mente.

"Espinas" es una canción de amor que habla de infidelidad y de arrepentimiento. "Hay muchas historias que me inspiran, cosas que veo, que siento, y experimento", cuenta el compositor sobre su proceso de creación. Trabaja primero las melodías en su guitarra y luego hace letras que se compaginen con las imágenes que constantemente dan vueltas en su cabeza, todo lo que tiene que ver con su música lleva su sello. No hay un proceso en el que no esté involucrado, un detalle que se le escape.

Con su música, Ben Carrillo quiere demostrarle a los latinos que se pueden lograr cosas buenas a pesar de venir de muy abajo, que no estamos condenados a ser unos perdedores por el hecho de pertenecer a una y otra cultura, que todo en la vida pasa por algo y que lo importante es salir adelante.