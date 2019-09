Ben Platt y como ve la política gracias a la serie The Politician

Para escuchar a Ben Platt describirlo, el discurso del productor Ryan Murphy para que protagonice la nueva serie de Netflix "The Politician" tenía toda la planificación, precisión y visión de una exitosa campaña presidencial.

"Dijo:" Está bien, el programa se llama "El político". El personaje es Peyton Hobart. Este es el contenido del personaje. Quiero que Gwyneth Paltrow haga de madre. El mundo se verá así. Esto va a ser ocho episodios. Si vamos por muchas temporadas, terminarás aquí ”, dijo Platt sobre su reunión.

Platt firmó después de escuchar la descripción del personaje de Murphy: un "ingenioso hombre psicópata, limítrofe, ambicioso, sociópata". Es una desviación del papel de estrella de Platt, el dulce y socialmente incómodo personaje principal de "Querido Evan Hansen".

"Y, para mí, esa fue, como actor, la posibilidad más deliciosa posible", dijo Platt.

Hobart de Platt hará todo lo posible para lograr su sueño de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Pero, primero, debe ganarse a los votantes en su elección de escuela secundaria, que es mucho más difícil de lo que parece.

Murphy, el productor ganador de un Emmy detrás de "Glee" y "American Crime Story", le ofreció a Platt otros incentivos, incluido un crédito de productor ejecutivo.

"(Eso) me permitió tener algún tipo de propiedad creativa sobre él que he podido tener en el teatro, pero todavía no en ningún otro lugar", dijo el ganador del Premio Tony. "Y eso fue realmente atractivo para mí".

Platt no fue el único actor que Murphy cortejó con un tono perfecto. Jessica Lange, quien ganó dos premios Emmy al protagonizar la serie "American Horror Story" de Murphy, dijo que la productora sabía exactamente cómo conseguir que se inscribiera.

"Me engaña porque sabe lo que me gusta y lo que va a activar mi imaginación de inmediato", dijo Lange, quien interpreta a la sombría abuela del compañero de fórmula de Hobart. "Entonces, él dejará caer un par de cosas aquí y allá, ya sabes:‘ Ella fue a Hollywood. Ella quería ser Vanna White. Ella es de West Virginia. Ella quedó embarazada cuando era una adolescente. Ella estaba . "Y puedo ver que todo viene. Y nunca es una sorpresa para mí, pero siempre es tremendamente entretenido. Entonces, ya sabes, termino diciendo: "Sí, lo haré".

Además de Platt y Lange, la serie que se estrena el viernes agrega el poder estelar de Paltrow y el nominado al Oscar Bob Balaban.

Murphy acosa los primeros ocho episodios de "The Politician" con tanto escándalo político que la serie podría ser percibida como exagerada.

Pero hoy no, dijo Lange.

"Nuestra política se ha convertido de alguna manera en un espectáculo tan absoluto (improperio)", dijo. "No podrías hacerlo más absurdo de lo que es en realidad. Quiero decir, no podrías inventar esta historia que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Así que, por extraño que Ryan quiera hacer esta historia, no se volverá más extraño de lo que realmente está sucediendo ".