Ben Talei habla sobre Belinda y Lupillo Rivera

México.- El exnovio de Belinda, Ben Talei, decidió romper el silencio y hablar de una vez por todas sobre la relación que mantiene la cantante con Lupillo Rivera, luego de los rumores que han circulado en los medios que señalan que ellos mantienen un romance.

El cirujano Ben Talei, con quien la bella cantante tuvo una relación sentimental tiempo atrás, compartió detalles y dijo si existe o no un posible noviazgo entre ella y el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

"Creo que son amigos... (Lupillo) es un buen hombre, pero creo que son amigos", aseguró el doctor frente a las cámaras de Despierta América.

Aunque Belinda ya negó públicamente tener una relación con Lupillo Rivera, su compañero del programa de televisión La Voz, y él también ha dicho que son buenos amigos, los rumores sobre un posible romance no han dejado de surgir.

Y a pesar de que el afamado cirujano aclaró que Belinda y Lupillo son solamente amigos, curiosamente confirmó a la reportea Nelssie Carrillo que el cantante del género regional mexicano lleva un tatuaje de Belinda en uno de sus brazos.

Además, Talei mencionó que Lupillo le había llamado por teléfono después de que se puso el tatuaje en el brazo para pedirle una disculpa "porque no sabía que Belinda y el doctor todavía andaban juntos".

El cirujano no perdió la oportunidad para hablar sobre el fugaz romance que mantuvo con Belinda, y aseguró que a pesar de que ya no están juntos como pareja, siempre tendrán una linda relación de amistad. De igual forma, negó que exista una mala vibra con su ex, y que además admira la música de Lupillo Rivera.

Cabe recordar que recientemente Belinda y Lupillo Rivera fueron captados juntos en la celebración de una quinceañera en Los Ángeles, California, y a través de varios videos que circulan en redes sociales se ven muy contentos.

De acuerdo a información en el canal de YouTube de Elisa Beristáin, una joven llamada Alisa fue quien les pidió a Belinda y a Lupillo que estuvieran en su fiesta, aceptaron y cumplieron con acudir.

Lupillo Rivera fue quien cantó las mañanitas a la quinceañera, quien estuvo feliz de la vida con la presencia de él y de Belinda. Los invitados se mostraron contentos por la oportunidad de ver a los artistas en la misma fiesta que ellos.