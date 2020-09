Benicio del Toro se reunirá con Soderbergh en "No Sudden Move" de HBO Max

Los Ángeles (EE.UU.). Benicio del Toro, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Traffic" (2000) de Steven Soderbergh, se reunirá con este cineasta en "No Sudden Move", una película de HBO Max.

La plataforma digital detalló este lunes en un comunicado el enorme reparto de este nuevo thriller, con HBO Max y Warner Bros. detrás, en el que Del Toro estará acompañado por nada menos que Don Cheadle, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Frankie Shaw y Julia Fox.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Ambientada en Detroit (EE.UU.) en 1955, "No Sudden Move" contará la historia de un modesto grupo de ladrones que son contratados para un sencillo golpe: el robo de un documento.



Sin embargo, las cosas se tuercen y acaban enredados en una gran conspiración criminal.

La última vez que rodé una película en Detroit con un gran guion y un gran reparto las cosas salieron realmente bien, así que estoy muy emocionado ahora mismo detrás de mi mascarilla", dijo el director en referencia a "Out of Sight" (1998), cinta que protagonizaron George Clooney y Jennifer López y que rodó en la ciudad del motor.

Ed Solomon, que como guionista ha trabajado en "Men in Black" (1997) o "Now You See Me" (2013), ha escrito "No Sudden Move".

Además de "Traffic", Del Toro y Soderbergh colaboraron juntos en su monumental aproximación al Che Guevara en las dos películas "Che: Part One" y "Che: Part Two" (ambas de 2008) con el puertorriqueño en la piel del icónico revolucionario.

Benicio del Toro, un actor conocido en todo el mundo gracias a su trabajo en el cine. Foto Joel Ryan/AP)

Del Toro, que es uno de los artistas hispanos más reconocidos y cotizados en Hollywood, también fue candidato al Óscar a mejor actor de reparto por el largometraje "21 Grams" (2003, "21 gramos") del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Del Toro, originario de San Germán, Puerto Rico, Estados Unidos, en los últimos años ha aparecido en cintas de Marvel como "Avengers: Infinity War" (2018), en "Sicario: Day of the Soldado" (2018) y en la serie limitada "Escape at Dannemora".

Por su parte, Soderbergh es un director tan aclamado como prolífico y solo el año pasado presentó dos películas: "High Flying Bird" y "The Laundromat".

Su muy variada filmografía incluye títulos como "Sex, Lies and Videotape" (1989), de la que dijo que ha escrito una secuela durante la cuarentena por el coronavirus; la trilogía de "Ocean's Eleven" (2001, 2004, 2007) o "Erin Brockovich" (2000).