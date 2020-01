Benito Castro revela las fuertes adicciones de Paco Stanley

El actor y comediante Benito Castro comparte en entrevista con Gustavo Adolfo Infante lo difícil que fue su vida cuando vivió entre drogas y alcohol, y también cuando le tocó la horrible experiencia de haber perdido a Paco Stanley, su gran amigo.

A 21 años de la muerte de Paco Stanley, Benito Castro, quien fuera su amigo por muchos años, recuerda cómo él lo ayudó para salir adelante con su trabajo en la televisión y también acepta reconoce que vivió muchos años consumiendo drogas y alcohol.

Lo que le tocó vivir durante las investigaciones de la Procuraduría de Justicia tras el asesinato de Paco Stanley, es algo que no podrá borrar nunca de su mente.

Cuando Benito acudió a ver lo que sucedía con la muerte de Stanley, pasó por situaciones inesperadas, dice.

Un miembro del Ministerio Público de preguntarme si había tenido relaciones sexuales con Paco Stanley; también si Paco nos daba coca. No, a mí no me daba, yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba", cita Castro.