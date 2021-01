México.- Durante las últimas horas, el nombre del actor Benito Castro, miembro de los Hermanos Castro y recordado por ser el padre de La Güereja en su programa homónimo, se volvió tendencia en Twitter, esto luego de que se develara un mural en la Ciudad de Culiacán por el Alcalde de la ciudad, el funcionario Jesús Estrada Ferreiro.

Resulta que el Alcalde de la ciudad develó un mural de la 4T con la imagen de Andrés Manuel López Obrador colocado en el palacio municipal; en cual también se incluyeron imágenes de Francisco I. Madero, José María Morelos y Pavón, Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, volviéndose viral de forma inmediata.

Tras mostrar este emblemático mural de la ciudad, comenzaron a circular fotografía por Internet tras cuestionar la decisión de colocar a AMLO en éste, pero lejos de discutir sobre el tema, muchos usuarios de Internet, principalmente en Twitter, comenzaron a compartir una fotografía de Estrada Ferreiro al lado de la pieza, comparándolo con el actor Benito Castro.

Los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, donde miles usuarios comenzaron a dar su opinión sobre el tema. "No sé si me da más risa el la****evismo de poner a AMLO con los héroes nacionales o que el alcalde de Culiacán es idéntico a Benito Castro", "Qué hace Benito Castro como maestro de ceremonias", "¡El Alcalde de Culiacán es idéntico a Benito Castro!", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Benito Castro se vuelve tendencia por su gran parecido con el Alcalde de Culiacán

Sin embargo, hubo quienes en contraste comenzaron a defender al actor de 74 años de edad nacido en la Ciudad de México, pues les pareció una comparación injusta, mientras que otros se estaban cuestionando ¿y dónde está La Güereja?, siguiendo con la burla sobre el tema.

Arturo Castro Hernández, mejor conocido como Benito Castro, nació un 05 de junio de 1946 en la Ciudad de México, es un músico, cantante, compositor, comediante, imitador, actor y miembro de los Hermanos Castro. Tiene actualmente 74 años de edad y es reconocido por su papel como "Papiringo" en la serie de comedia "La Güereja y algo más" al lado de María Elena Saldaña.

Benito Castro es un comediante, músico y compositor mexicano

Por su lado, Jesús Estrada Ferreiro es un político y abogado mexicano nacido en Culiacán, Sinaloa, un 10 de marzo de 1954. Actualmente es el Presidente Municipal de Culiacán desde el 01 de noviembre de 2018.

Sobre el mural realizado por un artista local e inspirado en la Cuarta Transformación (4T), el Presidente Municipal consideró que era importante hacer un pequeño homenaje hacia el actual Presidente de México, que según su percepción, ha conducido al país por un buen camino al bienestar, la justicia y eliminación de abusos de poder.