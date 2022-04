Benjamín Walker revela el track oculto "Días que no lloro", a dueto con la mexicana Silvana Estrada

En esta línea, agrega, "siempre ir a lugares nuevos es una motivación extra y llegar a España por primera vez va a ser un hito muy importante, me tiene muy emocionado empezar a relacionarme con el medio español, con su audiencia, y ojalá poder encontrarme con mis colegas españoles como lo he hecho en mis giras anteriores con mis pares latinoamericanos".

"Habla de patrones, de circularidad, de volver a revivir sentimientos que habíamos dado por superados, pero que cuando uno menos lo espera toman forma de nuevo, es una canción muy sensible, la hice en un estado de mucha vulnerabilidad, y la vulnerabilidad y la sensibilidad son aspectos que Silvana Estrada embellece e interpreta como ninguna otra persona hoy en día".

El estreno de "Días que no lloro", tiene particularmente emocionado a Benjamín Walker , primero, porque lo interpreta con Silvana Estada , que de acuerdo a lo que señala el cantante chileno, "es una de las cantautoras más importantes de nuestra generación y una de las que más me inspira en mi oficio", y también, porque es el single que cierra el trabajo de su último disco "Libro abierto".

Tras su exitosa gira en Chile y Argentina, el cantante y compositor chileno Benjamín Walker , estrena "Días que no lloro ", el último single de su álbum "Libro abierto". Este hidden track o track oculto , es una canción que grabó en 2019 junto a la connotada artista mexicana, Silvana Estrada , la cual presenta a días del inicio de su nueva gira, que comienza en México el 29 de abril y que incluye fechas en España, Perú y Chile.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.