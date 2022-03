Benny Ibarra, integrante de Timbiriche, dolido por la situación de Sasha Sokol y su tío Luis de Llano

Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá.

El también arreglista y productor musical, mencionó que ya habló de manera privada tanto su amiga Sasha Sokol, como con su tío Luis de Llano . Asimismo, externó que no da una opinión a fondo sobre el supuesto abuso sexual, pues todo puede ser malinterpretado.

Obviamente, en la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana, me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor.

Muchas reacciones ha causado la denuncia de Sasha Sokol , ex integrante de Timbiriche, asegurando haber sufrido abuso sexual de parte del productor musical Luis de Llano , cuando ella tenía 14 de años de edad y él 39, en el tiempo cuando tuvieron una relación, donde de acuerdo con la cantante y compositora, hubo abuso de poder y manipulación.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

