Bernard Faucon aclara demanda de plagio en contra de BTS

Anteriormente se dio a conocer que el artista fránces Bernard Faucon afirmó que fotos del álbum de BTS “The Most Beautiful Moment in Life” y su video “Blood Sweat & Tears”, copian el fondo y la estructura de sus proyectos, acusándolos de plagio.

A través de su portal web, Bernard Faucon aclaró esta supuesta demanda por plagio en contra de la banda musical BTS, resaltando que un diario coreano publicó incorrectamente que él estaba acusando a Bangtan:

Un artículo publicado el lunes 25 de febrero en el periódico coreano Hankyore, declaró incorrectamente que estaba acusando a la banda de K-Pop BTS de plagio.

Te comparto la aclaración del fotógrafo de origen francés:

Descubrí el álbum de BTS “The Most Beautiful Moment of Life: Young Forever” mucho después de su publicación, e inmediatamente sentí una inspiración común con mis últimas series de fotografías: “Summer Camp”.

Desde hace mucho tiempo, mis fotografías con maniquíes, mis “Love chambers’” o mis “Escrituras” inspiran a directores de escena, diseñadores, escritores y otros artistas de todo el mundo.

La inspiración y la interpretación siempre han estado en el centro de la creación y el arte. Supongo que inspirar varios dominios del arte y la cultura es inherente a cada obra de arte profunda y sensible. Como siempre he dicho, considero esta probable inspiración de mi trabajo como un homenaje, y ciertamente no como plagio o infracción de derechos de autor.

Me encanta BTS, este álbum es hermoso.

Me siento honrado de saber que 40 años después, mis fotografías aún inspiran a los artistas jóvenes de hoy.

París, 18 de abril de 2019.

Bernard Faucon

Big Hit Entertainment en defensa de BTS

En febrero pasado se informó que la empresa Big Hit Entertainment había recibido reclamos por infracción de derechos de autor de Bernard Faucon, sobre las ilustraciones del álbum de BTS para “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” y para el MV “Blood Sweat & Tears”.

Imágenes publicadas por la agencia coreana de Bernard Faucon comparaba las obras de BTS con las suyas:

La empresa que lanzó y representa a la boy band respondió que las fotos y los clips del álbum de BTS, no eran similares a las obras del artista francés y que las partes que decía que eran similares se usaban comúnmente en la filmación, asimismo no estaban sujetas a protección legal.

En la conferencia de prensa internacional que Bangtan llevó a cabo el pasado 17 de abril para presentar el EP “Map of the Soul: Persona”, se le preguntó sobre las acusaciones de plagio. Suga respondió:

El equipo legal de nuestra agencia está lidiando con el problema del plagio. Tenemos la misma posición que la agencia.

Bernard Faucon planeaba realizar una conferencia de prensa este mes de abril en Corea del Sur para dar a conocer su postura sobre este tema; su agencia explicó que lanzó una declaración en su sitio de internet en su lugar, ya se estaba preparando para la apertura de una galería en China hoy sábado 27 de abril.