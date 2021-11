"Con tanto amor me diste tú", hermana de Octavio Ocaña lo recuerda bailando "Como la flor" de Selena

Para Bertha Ocaña, al igual que sus padres y su hermana gemela Ana Leticia, la muerte de su hermano Octavio Ocaña ha sido un fuerte golpe, un sufrimiento que el día de hoy no sabe como sanará. El fallecimiento del joven actor a sus 22 años de edad, quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos", ha consternado a todo México.

Son muchos los hermosos e invaluables recuerdos que Bertha Ocaña tiene junto a su hermano menor. En las stories de su cuenta en Instagram, publicó un video que emana muchos sentimientos encontrados.

Se trata de una ocasión cuando bailaron y cantaron "Como la flor", una de las canciones más icónicas de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, la inmortal "Reina del tex-mex".

"Se marchitó", escribió Bertha Ocaña en esta publicación que hizo, mostrando a sus seguidores cómo recordará a su hermano, con esa alegría y gran corazón que lo caracterizaba.

El actor Octavio Ocaña murió la tarde del pasado viernes 29 de octubre de este 2021, en el municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tras recibir un impacto de bala en su cabeza. Sobre cómo sucedieron las cosas, hay muchas interrogantes.

Su papá, el señor Octavio Pérez, no da crédito a la versión que maneja la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En una entrevista que tuvo para Grupo Cantón, dejó muy en claro que no se quedará de brazos cruzados y hará todo lo que esté en sus manos, para que se haga justicia a su hijo.

Esto no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso. Esto no se acaba aquí, esto inicia aquí.