Beto Pasillas, que fue de él después de haber terminado con Yuya

Beto Pasillas ya encontró el amor después de haber terminado su relación de cuatro años con Yuya, de quien se le miraba bien enamorado en redes sociales, pero al parecer el romance comenzó a desgastarse por lo que ambos decidieron ponerle fin a su historia la cual era una de las más soñadas por parte de sus fans.

Pero ahora el youtuber está más que feliz con su nueva novia a la cual llama con mucho cariño como Carito pero su verdadero nombre es Carol Davila, quien se le ve muy emocionada con el joven de 29 años, el cual estuvo muy lastimado cuando Yuya ya no quiso seguir con él.

Ahora Beto por fin le dio vuelta a la pagina y se dio una nueva oportunidad con la joven con quien festejó su cumpleaños de una manera muy emocionante, ya que se desvivió en regalos para Beto Pasillas quien agradeció el gesto que tuvo con él, ya que le regaló 29 obsequios debido al número de su aniversario.

Aunque no se sabe mucho de Caro, muchos han reaccionado de la mejor manera al nuevo romance de Beto Pasillas, incluso Yuya, quien se molestó un poco con una internauta quien le mandó una foto con la nueva novia de su ex, pues al parecer Yuya dejó en claro que las cosas no terminaron del todo bien.

Beto Pasillas con su novia/captura de pantalla

Yuya se molesta

"¿Qué ganas enviándome esto? No tienes idea de como pasaron o por qué pasaron las cosas. Todos merecemos ser felices me da gusto que él lo sea y que esté con una chica bonita y buena", le respondió Yuya a la persona quien le mandó la foto de Beto con su novia.

Mientras tanto los fans de Beto Pasillas están muy contentos de que el joven haya encontrado el amor, pues lo miraban muy dolido desde hace meses.

Cabe mencionar que Yuya esta en una relación con el cantante Siddhartha, con quien se le ve muy feliz, pero muchos aseguran que la youtuber es mucha mujer para el chico por lo que le han dicho en reiteradas ocasiones que vuelva con Beto Pasillas.

