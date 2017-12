Beto Sierra: "la convivencia que tuvimos siempre fue sana"

“Viviste la vida muy rápido con tan solo 17 años, no fue 1 ni 2 las veces que platicamos que ya te calmarás que dejarás el alcohol andabas viviendo la vida muy acelerado…”.

Fueron las palabras del conocido promotor musical Beto Sierra, a raíz del asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido en las redes sociales como El pirata de Culiacán, originario del poblado Villa Juárez, municipio de Navolato, Sinaloa.

Junto a su mensaje, compartió una fotografía con El pirata de Culiacán. Asimismo señaló:

“Pero nunca hiciste caso y no te juzgo sólo tú sabes lo que hacías, y dejar en claro los que te conocieron saben que eras buena persona, Dios te tenga en su gloria”.

Luego de compartir estas palabras, Beto Sierra comenzó a recibir fuertes críticas. Algunos de los comentarios decían que Beto Sierra inducía al joven fallecido a consumir alcohol.

“Tú le diste cuerda al morro Beto. Al juntarse contigo el morrito se creció y mira los resultados”.

“Y luego cuando también lo agarrabas como tu burla o lo utilizabas para agarrar likes o vistas? si según tu andaba mal la ayuda se la hubieras ofrecido, ahora si sales con que yo le dije...tú y todos Los artistas nomas lo utilizaron para su diversión”.

Ante las críticas, Beto Sierra compartió un video en sus redes sociales junto a El pirata de Culiacán.

El promotor musical manifestó su enojo al respecto y más aún, por los comentarios donde se alegraban por el fallecimiento del joven.

“Qué fácil es juzgar a las personas y verdad me da tristeza hasta coraje, leer algunos comentarios de la foto anterior de gente [email protected]?$#%* por no decirles más feo, que expresa gusto por la muerte del pirata de Culiacán, haya llevado el tipo de vida que haya llevado, debemos valorar la vida de cualquier persona y no juzgar tan cruelmente”.

Beto Sierra resaltó que Juan Luis Lagunas era un joven alegre y de muy buenos sentimientos.

Debajo del sonbrero, ay un honbre ranchero pic.twitter.com/kvGQ7BUBUq — Pirata de Culiacán (@culiacanpirata) 15 de diciembre de 2017

“En lo personal que tuve el gusto de convivir con él en algunas ocasiones, les puedo decir que era un muchacho de buenos sentimientos y alegre. Cabe recalcar a quienes me atacan por la amistad y la convivencia que tuvimos siempre fue sana, jamás anduvimos tomando mucho menos induciéndolo al mal camino”.

@benelgringo al cien COMPA saludos✌#elpiratadeculiacan #asinimasquedo Una publicación compartida de piratadeculiacanoficial (@piratadeculiacanoficial) el Dic 18, 2017 at 5:02 PST

“En ocasiones traté se aconsejarlo para que aprovechará su fama para hacer algo bueno y no viviera la vida tan acelerada, él me decía que si quería cambiar pero para el fin de semana no faltaba la mala influencia que lo hacía caer al vicio. Descanse en paz pirata de Culiacán”.