Beto Vargas disfruta de una vida rodeada por la música

Beto Vargas, cantautor y productor colombiano, en 2019 tuvo que enfrentar algunos "demonios". Vivió momentos oscuros que a su vez le dejaron un gran aprendizaje; todo eso lo refleja en su nuevo sencillo "Ya no queda nada". Sin tenerlo planeado, fue lanzado en los tiempos de la contingencia sanitaria y ante esto la canción adquirió un significado aún mejor, poderoso, lleno de esperanza.

En una charla con El Debate vía Zoom desde su hogar en Los Ángeles, California, Beto Vargas señaló: "fue muy oportuna en el sentido de que la canción habla precisamente de esos momentos difíciles de la vida, pero más allá de sentir que algo bueno viene, de que algo grande viene, la verdad cuando la escribí se trató un poco más de un momento difícil que viví el año pasado, pero empezando el 2020 con esta energía de que vienen cosas grandes, de que es una nueva década, que siento que muchos estamos sintiendo, curiosamente cuando comenzó la pandemia y salió la canción como que tomó todo un nuevo significado".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La gente se ha conectado mucho con eso, porque todos tenemos ese sentimiento de que algo bueno viene, de que vamos a salir de esto.

Aparte de la música, Beto Vargas siempre ha tenido una pasión por el audio y sonido para video. Con The Record House ha compuesto y producido comerciales de televisión para marcas como PUMA, New Balance, NIKE, Wa Wayfair y Acura. Foto: cortesía

El multifacético artista ha estado explorando muchos sonidos y trabajando mucho como productor. "Ya no queda nada" surge también como parte del descubrimiento de estos sonidos, "también fue como un reinvento, la gente ha reaccionado super bien, le ha encantado, tiene muy buena energía la canción, es muy bonito, durante esta pandemia mucha gente me ha escrito sobre cómo les ha ayudado la canción y los motiva, eso para mí es muy gratificante".

Hablar de Beto Vargas, es hablar de una persona que ha tenido una vida rodeada por el arte, de una persona con una gran creatividad artística desde pequeño; desde que agarró la guitarra a los 12 años de edad nadie lo ha podido separar de ella. Ha compartido escenario con grandes artistas y en el 2014 fundó la compañía de producción llamada The Record House en Los Ángeles.

Ha tocado guitarra para artistas como Maná y grabado más de 200 artistas incluyendo John Legend, Jane’s Jane’s Addiction, Barbra Streisand, Moderatto, Allen Stone y muchos más.

No puedo estar más agradecido con la vida, yo desde muy chiquito me di cuenta que quería estar rodeado de la música, de que esta industria era mi industria, he sido muy afortunado de llevar una vida llena de música.

Beto Vargas ha sabido aprovechar las oportunidades dadas

El colombiano se mudó a Los Ángeles, California hace ya 8 años, resaltando que ha tenido la oportunidad de hacer muchas diferentes cosas como productor, como ingeniero, como compositor "y de cada una, uno se alimenta, es muy gratificante y hace que mi vida sea muy dinámica, a mi no me gusta quedarme quieto en la misma cosa todo el tiempo, un día estoy produciendo a un artista, otro día estoy tocando con otro artista, otro día estoy cantando mis canciones y eso me llena, con tal de que estemos rodeados de música, de arte y de gente talentosa es muy divertido y de todo uno se alimenta muchísimo, muy feliz, muy afortunado".

Sobre esos grandes momentos que ha vivido en la industria musical (y los que le faltan), Beto Vargas fue muy claro en decir: "el mundo le va enviando a uno oportunidades y yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón y por amor al arte, siempre se van abriendo puertas y nunca de las maneras esperadas, siempre es de las maneras más inesperadas, me encanta estar en esta industria, me encanta estar rodeado de arte y de música todo el tiempo".

Son muchos los momentos que han vivido donde la vida le reafirma estar en el camino correcto:

El cantante ha estado trabajando en mucha nueva música que muy pronto estará compartiendo, "estamos viendo si se va a combinar después en un EP, es muy posible, la idea ahorita es que el siguiente sencillo salga en julio, les tengo un par de sorpresitas con todo y las canciones en inglés, hay hartas cosas, yo creo que la idea de este año es lanzar al menos unas tres canciones más y ya Dios quiera para el 2021 poder ponerlo todo en un álbum".

Beto Vargas ha trabajado en producciones para televisión y cine con Netflix, Amazon Studios, CBS, FOX, y Spotify. Foto: cortesía

Como compositor, en estos tiempos de aislamiento social, ha podido profundizar aún más en sus letras. "Ahorita todos estamos teniendo un momento de reflexión y crecimiento interno, creo que todo eso se refleja en la música que escribimos".

Es bonito, a pesar de toda esta locura que estamos viviendo, las cosas que pueden salir de eso, las enseñanzas, la musica, las letras, es interesante.

También te puede interesar:

Noelia enamora a nuevas generaciones con su manera de interpretar

Alex Fernández anhela ser por siempre el niño de papá

Mati Gómez causa una locura con el remix de "Yo no sé" junto a Nicky Jam y Reik