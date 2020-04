Betty Monroe y la vez que desgreñó a una mujer que se acostó con su esposo

Betty Monroe ya apareció después de que muchos la creían desaparecida, pero la búsqueda interminable de la actriz desató más puntos sobre su vida, algunos de ellos fueron cuando una mujer la chantajeó en su propia casa.

Resulta que la actriz estaba embarazada de su primer pareja Jamil Hindi, con quien ya terminó hace varios años, pero siguen manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos.

Me tocó una chica y me pidió mil dolares porque si no iba a decir que se acostaba con mi marido, la agarré de las greñas y dije, "miren esta pu%& se está cog$%& a mi marido y me está cobrando mil dolares y con la voz que tengo bueno toda la calle se quedó en la quinta...", dijo Monroe.