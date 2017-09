Betty Monroe todo una sadomasoquista

A veces en el cine mexicano, los involucrados saben cuándo comenzarán a filmar un nuevo proyecto, pero pocas veces cuando éste llegará a la cartelera nacional.

Así pueden pasar desde meses hasta años, pero pocas veces transcurre tanto tiempo como lo fue con el filme “Fendom” protagonizado por Betty Monroe y Harry Geithner, el cual llegará a la cartelera nacional el próximo mes de octubre, tras doce años de permanecer enlatado.

Monroe, quien actualmente se encuentra en las grabaciones de la nueva teleserie de Imagen llamada “Papis muy padres”, reconoció que su “película porno” llegará por fin a la cartelera.

“En octubre por fin llegará a las salas, pensamos que nunca vería la luz, ya sabes como son las cosas en el cine mexicano, nosotros la filmamos en 2005 y pensamos que ya no saldría”, explicó en entrevista con El universal.

La actriz de 39 años señaló que la temática de la cinta es un “poco porno” ya que en ella interpreta a una mujer sadomasoquista que le dará sus buenos golpes al personaje de Harry Geithner.

“Es una película fuerte, la verdad yo me divertí, he de confesar que nunca la vi terminada y ahora sería raro verme en pantalla, pues en ese entonces era una mujer de 27 años, no tenía hijos, ni siquiera me había casado”, expresó.