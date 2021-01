Betty White, La 'Rose' de Las Chicas de Oro celebra sus 99 años

Los Ángeles.- Betty White, una de las grandes actrices de comedia de la televisión, hoy celebra su cumpleaños número 99, por lo que asegura que ahora que llegó a esa dijo a manera de broma que a edad puede quedarse despierta hasta tarde.

¡Ya que cumplo 99 años, puedo quedarme despierto hasta tan tarde como quiera sin pedir permiso!, muy animada y con el estilo que la caracteriza

Betty, también colaboró en The Saturday Nigth Show y aún en 2019 hizo un papel de voz en "Forky Asks a Question". Esta labor le ha valido cinco premios Emmy. En 2018 se estrenó Betty White: First Lady of Television", sobre su vida y carrera.

Los planes discretos de White incluyen alimentar a un par de patos que visitan regularmente su casa en el área de Los Ángeles. Su comida de cumpleaños será un perrito caliente y papas fritas traídas, junto con un ramo de rosas, por su viejo amigo y agente, Jeff Witjas.

Solo en enero, White aparece en la pantalla en reposiciones que incluyen "The Golden Girls" y "Hot in Cleveland"; la película de Sandra Bullock de 2009 "The Proposal" y el documental de 2018 "Betty White: First Lady of Television", sobre su vida y carrera, según los informó AP.

La devoción de White por los animales estará en exhibición el próximo mes con el DVD y el lanzamiento digital de "Betty White's Pet Set", una serie de la década de 1970 en la que visitó a invitados famosos y sus mascotas, así como a animales salvajes.

Su trabajo, siempre marcado por el ritmo de la comedia de primer nivel, le ha valido cinco premios Emmy, incluido un trofeo de 2010 por una aparición como presentadora invitada en "Saturday Night Live".

Oriunda de Oak Park, Illinois, White estuvo casada con el presentador y productor de programas de juegos Allen Ludden desde 1963 hasta su muerte en 1981.