Betty, la fea y Hugo Lombardi, su historia de amor que terminó ¿por infidelidad?

Quienes hayan visto la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" (una o varias veces), recordarán que Beatriz Pinzón Solano, interpretada por la actriz Ana María Orozco, recibía constantemente insultos por parte de Hugo Lombardi, interpretado por el actor Julián Arango. El diseñador de Ecomoda no perdía la oportunidad de insultar frente a todos a Betty: fea, horrorosa, drácula, murciélago, monstruo, vampiro, moscorrofio...eran algunos de los calificativos que le daba.

Sin embargo eso era en la ficción, ya que en la vida real Ana María Orozco y Julián Arango tuvieron una relación amorosa que los llevó hasta el altar. Los actores se conocieron en 1997 cuando trabajaron en la telenovela "Tiempos difíciles"; no fue hasta 1998 cuando se enamoraron durante las grabaciones de "Perro amor". En 1999 contrajeron matrimonio, el cual duró solo seis meses.

Para los que no saben Betty estuvo casada con Hugo Lombardi. Si, Beatriz Aurora Pinzón Solano y el diseñador de Ecomoda. Adelante con las imágenes. pic.twitter.com/gA2rWw0ISZ

El divorcio de Ana María Orozco y Julián Arango se llevó a cabo durante las grabaciones de la exitosa telenovela "Yo soy Betty, la fea". Tras su ruptura amorosa ambos tuvieron que mostrar profesionalismo, ya que aún faltaba una larga temporada de grabaciones.

¿Por qué se divorciaron "Betty la fea" y "Hugo Lombardi"? De acuerdo con la prensa colombiana, la actriz le habría sido infiel con un fotógrafo. Dichos rumores nunca fueron confirmados y al día de hoy, sigue siendo un misterio el o los motivos que terminaron la historia de amor de los actores.

También se llegó a decir que Julián Arango a la hora de actuar e interpretar a "Hugo Lombardi", específicamente en las escenas donde insultaba a "Betty", lo hacía tan bien que al terminar las grabaciones la actriz Ana María Orozco rompía en llanto, ya que no sabía si todos esos insultos los decía el personaje o su ex esposo.

Supuestamente el actor originario de Bogotá, Colombia, estaba tan dolido que no quería saber nada de Ana María Orozco y al tener que estar juntos en la telenovela, aprovechaba cada oportunidad durante las grabaciones para hacerla sentir mal.

En una entrevista a un medio colombiano, al ser cuestionado sobre esto el actor respondió:

No, yo iba a trabajar, yo tenía un personaje y lo hacía, no tenía que interferir en mi vida, un personaje es un personaje y yo soy yo, no tenía nada que ver que 'Hugo' tuviera que decirle algo a 'Betty', son dos cosas distintas.