Beyoncé hizo de Coachella, un épico y auténtico "Beychella"

Indio, California.- En la edición pasada del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, Beyoncé tuvo que cancelar su presentación, ante el embarazo de sus mellizos. Lady Gaga ocupó su lugar en la cartelera estelar.

Beyoncé prometió que regresaría este año a Coachella con un espectáculo vigoroso…¡y así fue!

Beyoncé uso atuendos que fueron sensación en redes sociales. Foto: AFP

Con sonidos de trompetas, trombones, tubas, tambores, fabulosos coreografías, luces al por mayor y mucho más, Beyoncé tuvo su triunfal regreso a los escenarios, luego de un largo de tiempo de ausencia ante el embarazo y nacimiento de sus mellizos Rumi y Sir.

El mejor escenario para el regreso de Queen B, fue Coachella.

Como era de esperarse, Beyoncé tuvo una entrada triunfal, claro, era de esperarse, es Queen B. La superestrella deslumbró al público al lucir un leotardo, una capa y un tocado en la cabeza creado por Rousteing. Después de ese outfit estilo egipcio, Beyoncé lució una sudadera amarilla, shorts y botas, todo diseñado también por Rousting.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 14 Abr, 2018 a las 11:17 PDT

Beyoncé ha sido la primera mujer de color que encabeza el festival de Coachella, por lo tanto, su show tenía que ser histórico.

"¿Todos listos, Coachella?", preguntó Bey para dar inicio con uno de sus icónicos temas, "Crazy in love".

Overrated �� RT @edsis4: Algún día les pondré a mis hijos lo que acaba de hacer esta señora. Gracias universo por hacerme coincidir con ella en la vida. #Beychella #Coachella18 pic.twitter.com/4vQnlr9DgS — Osío. Acento en la í (@AndresOsio) 15 de abril de 2018

Cabe resaltar, que todos los canciones que interpretó Beyoncé, estuvieron fusionadas con el sonido de una banda, lo que daba un plus más a su performance.

Los eufóricos fanáticos de la cantante, hallaron un nuevo nombre para el festival este año: Beychella (combinación de Beyoncé + Coachella).

Las emociones de Beyoncé eran indescriptibles. Antes de cantar en lo que ya se convirtió en un himno femenino, Run the World (Girls), manifestó:

Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en ser cabeza de cartel en Coachella.

Foto: AFP

Beyoncé hizo historia en Coachella

Durante casi dos horas de espectáculo, Beyoncé ofreció una sorpresa tras otra: un tributo a Nina Simone y palabras de Malcolm X. También cantó "Deja Vu" junto a su esposa Jay-Z, y bailó con su hermana, Solange.

Foto: AFP

Foto: AFP

Por cierto, una de las grandes sorpresas fue la reunión en el escenario de Kelly Rowland, Beyoncé Knowles y Michelle Williams. Los rumores eran ciertos. ¡Destiny´s Child volvería a unir su “girl power”!

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 15 Abr, 2018 a las 12:49 PDT

Una de las agrupaciones femeninas más exitosas de los últimos tiempos, se apoderó de Coachella al son de "Lose my breath", "Say my name" y "Soldier".

En los últimos minutos de “Beychella”, la intérprete cuestionó: "¿tenemos alguna mujer soltera aquí?", para después enloquecer con Single ladies y cerrar su concierto entre fuegos artificiales con "Love on Top".

Se suponía que actuaría el año pasado en Coachella pero terminé embarazándome...Gracias a Dios.

Foto: AFP

Foto: AFP

Este fue el setlist de Beyoncé en Coachella, con el que hizo un repaso musical de su toda su trayectoria:

Family feud (intro)

Crazy in love

Freedom

Lift every voice & sing

Formation

Sorry / Me, myself & i

Kitty Kat (acapella)

Bown down / I been on

Drunk in love / irreplaceable

Diva / Everybody mad

Flawlees / Feeling myself

7/11

Don´t hurt yourself

I care

Partition / Yoncé

Mi gente

Baby boy

Mine / You don´t love me

Hold up / Countdown

Check on it

Déjà vu (Jay Z)

Green Light

Run the world (Girls)

Lose my breath (Destiny´s Child)

Say my name (Destiny´s Child)

Soldier (Destiny´s Child)

Get me bodied (Solange Knowles)

Single ladies (put a ring on it)

Love on top

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 15 Abr, 2018 a las 12:47 PDT

Combinando R&B, rap, soul, rock y todo lo que se le pusiera al alcance, el de Beyoncé fue también un concierto de feminismo, sexualidad y reivindicación afroamericana.

La cantante compartió en su perfil de Instagram algunas fotografías de la noche, cuyos looks estaban plagados de fantasía y corroboraban, una vez más, que Queen B solo hay una.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 15 Abr, 2018 a las 12:47 PDT

Y así fue como Coachella, se transformó en un épico e histórico “Beychella”.