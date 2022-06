Beyoncé: De 'Crazy in Love' a 'Break my Soul', éxitos y decepciones

Estados Unidos.- Cantante, escritora, empresaria, diseñadora, actriz, productora y bailarina son algunos de los oficios de Beyoncé, la artista estadounidense que logró convertirse en una aclamada figura desde los años 90 hasta el día de hoy, logrando mantener cautivados a sus fanáticos y manteniendo una innovación constante que la sostiene vigente en el mundo del entretenimiento.

Después de cinco años del lanzamiento de su sexto álbum "Lemonade" (2016), la artista de 40 años hace su triunfal regreso a la música con su nuevo sencillo titulado 'Break my soul', proveniente su próximo material discográfico "Renaissance", previsto a lanzarse el 29 de julio de 2022 a través de Parkwood Entertainment y Columbia Records.

Con el estreno de Beyoncé se han revivido algunos de sus más grandes éxitos, sin embargo, también se ha hablado bastante sobre algunas de las canciones que terminaron siendo una decepción para su público, pues no lograron mantener esa esencia y exquisitez con la que hace su música.

Desde los más grandes éxitos de su carrera como 'Crazy in love', 'Love on top', 'Halo', 'Single ladies', 'Beautiful liar' y más, la cantante estadounidense ha demostrado su calidad como artista, pero también ha aprendido de sus decepciones y fracasos como 'Dangerously in love' parte uno y dos, 'Party', 'Hello', 'Ego' y algunas otras.

Los éxitos de Beyoncé

La larga trayectoria de Beyoncé ha dejado impresionantes éxitos para disfrutar a día de hoy, temas atemporales que se mantienen vigente en el mundo de la música, ya como clásicos del gremio, te contamos algunas de estas piezas.

Crazy in love (feat. Jay-Z)

Single ladies (Put a ring on it)

Love on top

Run the world (Girls)

Halo

Sweet dreams

If I were a boy

Beautiful liar (feat. Shakira)

Drunk in love

Hold up

Sorry

Naughty girl

Irreplaceable

Baby boy (feat. Sean Paul)

Formation

Las decepciones de Beyoncé

Pero así como hay grandes éxitos, Beyoncé ha tenido algunos fracasos musicales que no han sido para nada del gusto de sus fanáticos, motivo por el cual también son algunas de sus canciones con menos reproducciones y rara vez comentadas. Además, estos temas han servido como una guía para la cantante para poder saber qué dirección tomar con sus producciones y cuáles dejar de lado, buscando no repetir el mismo error.

Ego

Hello

All night

Party

Dangerously in love, Dangerously in love 2

