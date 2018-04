Destiny´s Child se apodera de Coachella: ¡destino cumplido!

Fue en junio de 2005, cuando Destiny´s Child anunció que al terminar su gira Destiny Fulfilled and Lovin' It Tour, se separarían. Dicho “trágico” anunció lo hizo Kelly Rowland cuando cantaban ante más de 15 mil personas en Barcelona, España.

Destiny´s Child juntas de nuevo en Coachella. Foto: AFP

Tras llegar el fin del ciclo de Destiny´s Child, una agrupación que trascendió en la historia de la música, Michelle Williams, Beyoncé Knowles y Kelly Rowland continuaron con sus carreras en solitario.

Aunque posteriormente ocurrieron reuniones de Destiny´s Child, como en el Super Bowl del 2013, sin dudar una de que quedará para toda la historia, fue la ocurrida en Coachella.

Beyoncé tuvo su triunfal regreso a los escenarios, como toda una Queen B, en el El Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 15 Abr, 2018 a las 9:31 PDT

Tras cancelar su participación estelar en la edición pasada, ante su embarazo de mellizos, Beyoncé tomó con fuerza Coachella, el ahora llamado por sus fans “Beychella”.

Para una ocasión tan épica, Queen B invitó a sus hermanas musicales de Destiny´s Child: Kelly Rowland y Michelle Williams.

Backstage ‘Nannigans!! Una publicación compartida de Kelly Rowland (@kellyrowland) el 15 Abr, 2018 a las 2:35 PDT

Bastaron poco más de cinco minutos para que Destiny´s Child hiciera historia una vez más y como dice el nombre de lo que fue su último álbum de estudio: Destiny fulfilled (destino cumplido).

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 15 Abr, 2018 a las 12:49 PDT

Ante una eufórica audiencia durante la noche de ayer sábado en Coachella, Beyoncé, Kelly y Michelle interpretaron "Lose my breath", "Say my name" y "Soldier".

Que épico momento, el reencuentro de las Destiny's Child, Beyoncé anoche rompió #Coachella pic.twitter.com/oyPSMJusjp — Rafa Romero (@rafuunka) 15 de abril de 2018

Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams dejaron a los allí presentes sin voz de tantos gritos de emoción que dieron. Juntas rompieron el escenario (no literalmente) con su fuerza y entrega, tal y como nos tenían acostumbrados cuando estaban juntas.

Michelle Williams, quien reunió a Destiny´s Child en 2015 (dos años después del Super Bowl) en los Stellar Gospel Awards…

…comentó a través de sus redes sociales sobre todo lo ocurrido en Coachella: