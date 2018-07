Forbes revela la increíble fortuna de Beyoncé y Jay Z

Forbes ha revelado la asombrosa fortuna de los Bonnie & Clyde de la música: Beyoncé y Jay Z. La lista de las Mujeres Self-Made más ricas de Estados Unidos, fue publicada por la revista Forbes el pasado 11 de julio. En ella se hace un recuento de aquellas emprendedoras que han roto el techo de cristal, creando compañías y amasando fortunas.

Entre algunas de las celebridades que figuran en la lista de este año están:

Oprah Winfrey (3,100 MDD).

Kylie Jenner (900 MDD).

Madonna (590 MDD).

Céline Dion (430 MDD).

Barbra Streisand (400 MDD).

Beyoncé (355 MDD) .

En su más reciente disco que lanzó en colaboración con su esposo Jay Z (Everything is Love), Beyoncé dice en la canción 'Boss': “My great-great-grandchildren already rich” (Mis tataranietos ya son ricos) y su aseveración no está nada alejada de la realidad.

De hecho, una nueva publicación de Forbes asegura que la fortuna conjunta del matrimonio Carter asciende a 1.25 billones, con 900 millones aportados por Jay-Z y el resto por Beyoncé.

Blue Ivi, Sir y Rumi, sus tres hijos, seguramente figurarán en esa misma lista en unos años, lo cual justifica la siguiente línea de esa misma canción: “That’s a lot of brown children on your Forbes list” (Son demasiado niños morenos en tu lista de Forbes).

Jay Z y Beyoncé son socios capitalistas de Tidal, la plataforma de música que recibió una inyección de capital por parte de Sprint en 2017, y poseen propiedades alrededor del mundo incluidos los Hamptons y Bel Air.

Actualmente, la pareja se encuentra realizando la gira On the Run II que, en 48 fechas, les dejará un ingreso bruto de 200 millones de dólares.