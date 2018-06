Beyoncé y Jay Z, los "Bonnie & Clyde" de la industria musical

El factor sorpresa ha funcionado a la perfección para Beyoncé desde hace unos años. Ayer sábado, Queen B anunció de manera sorpresiva el lanzamiento de su primer álbum junto a su esposo Jay Z, una producción discográfica con la que celebran su amor. El titulo de dicho álbum que contiene nueve canciones, fue llamado "Everything is love (Todo es amor)".

"Everything is love", el primer disco en conjunto entre Beyoncé y Jay Z (los Bonnie & Clyde de la música), ya está disponible en la plataforma Tidal, de la que Jay-Z es parcialmente propietario. La sorpresa no es nueva en Queen B. Ya ocurrió en 2013, cuando Beyoncé lanzó su disco "Beyoncé" sin aviso previo, al igual que "Lemonade" en 2016.

El disco tiene canciones como "Black Effect", donde tratan el tema racial en Estados Unidos, con Beyoncé llevando la batuta en la canción. Jay-Z menciona a Trayvon Marin, adolescente negro que fue asesinado en 2012. En otra de las canciones el rapero deja entrever que rechazó una oferta de la NFL para el espectáculo de media parte de la Super Bowl, que finalmente recayó en Justin Timberlake.

En la canción "Salud" Jay-Z ataca directamente a Donald Trump. En "BOSS" la pequeña Blue Ivy termina la canción con un saludo a su hermano y hermano de un año, Rumi y Sir.

Por si todo esto no fuera suficiente, Beyoncé y Jay Z han publicado un videoclip de la canción "Apeshit". El video fue filmado en el interior del Museo Louvre, en París.

La pareja aparece en varios planos delante de obras célebres como La Mona Lisa, la Venus de Milo o La consagración de Napoleón.

En este proyecto conjunto la pareja se hace llamar “The Carters” (apellido de Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter).

Foto: Beyonce.com

Te comparto un poco más de los "Bonnie & Clyde" de la música: