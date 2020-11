Beyoncé anuncia su apoyo al candidato demócrata Joe Biden

Estados Unidos.- Beyoncé compartió su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris en las redes sociales un día antes de las elecciones en Estados Unidos, Beyoncé recurrió a Instagram para respaldar a Joe Biden como presidente.

La cantante, nativa de Houston y filántropa publicó un video de boomerang en su cuenta en blanco y negro que la muestra con un sombrero con una calcomanía que dice:

"Yo voté". También se pone una máscara que dice "Biden Harris". La leyenda dice: "¡Ven, Texas!"

Este respaldo llega un día antes de las elecciones presidenciales de 2020. El presidente Donald Trump y Biden compiten por ser el 45 ° presidente de Estados Unidos.

Además del boomerang, Bey presentó una segunda publicación que presenta un fondo verde que dice, "La gota más importante es en las urnas", alrededor de la imagen hay palabras como "Vote", "Ivy Park" y "Adidas".

"En 2016, Beyoncé fue una gran defensora de la campaña de Hillary Clinton. Actuó en un mitin que tuvo el ex candidato presidencial demócrata en Cleveland en noviembre de 2016. Se dirigió a la multitud durante la actuación.

“Hubo un tiempo en que la opinión de una mujer no importaba. Si eras negro, blanco, mexicano, asiático, musulmán, culto, pobre o rico, si eras mujer, no importaba ”, dijo.

“Hace menos de 100 años, las mujeres no tenían derecho al voto. Mire lo lejos que hemos llegado de no tener voz a estar a punto de hacer historia, nuevamente, al elegir a la primera mujer presidenta ".

El esposo de Beyoncé, Jay-Z, también asistió al mitin en ese momento y mostró abiertamente su apoyo a Clinton y habló en contra de Trump.

Este otro tipo ... no tengo ninguna mala voluntad hacia él, pero su conversación es divisiva y no es un alma evolucionada para mí, por lo que no puede ser mi presidente, dijo.