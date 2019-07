Beyoncé con seis nominaciones en premios Emmy por Homecoming

La película "Homecoming" de Beyoncé obtuvo seis nominaciones a los premios Emmy, mientras que los documentales de Michael Jackson, R. Kelly y el desastroso Festival Fyre también obtuvieron nominaciones.

Con "Homecoming: A Film by Beyoncé" de Netflix, la estrella del pop obtuvo cuatro de las seis nominaciones del martes, incluidas las ofertas para producir, escribir, codirigir y dirigir la música. En la categoría especial de variedades sobresalientes (pregrabadas), "Homecoming" competirá con "Springsteen en Broadway".

"Homecoming" también obtuvo nominaciones para vestuario y diseño de producción.

"Leaving Neverland" de HBO y "FYRE: The Greatest Party That Never Happened" de Netflix competirán por un documental o una no ficción especial excepcional, mientras que "Surviving R. Kelly" de Lifetime está a la altura de series informativas o especiales sobresalientes.

Sara Bareilles y Josh Groban comparten una nominación por su trabajo en los Premios Tony, y T Bone Burnett obtuvo una nominación por su partitura musical de "True Detective" de HBO.

Cabe mencionar que el documental sobre Michael Jackson a dado mucho de que hablar sobre todo para la familia del cantante quien se le ha ido con todo a los creadores de este proyecto y es que desde hace años la vida del 'rey del pop' está en el ojo del huracán debido a los supuestos casos de abuso sexual que cometió en contra de los menores.

Por si fuera poco se había dicho que Paris Jackson hija de Michael la estaba pasando tan mal que intentó suicidarse aunque después el rumor se desmintió por la misma socialité quien despotricó en contra de un medio de noticias estadounidense.

Por otro lado Beyoncé sigue triunfando en la pantalla grande pues prestará su voz para el personaje de Nala en el filme de El rey león, abriéndose paso nuevamente en el mundo del doblaje, y es que no es la primera vez que la esposa de Jay-Z pone un poco de su talento en las películas de Hollywood.

