Beyoncé con su vestido transparente causa sensación (FOTO)

Con tres hijos, la cantante de 40 años de edad deja en claro que no podría lucir mejor a su edad y después de convertirse en madre, dejando admirar sus tremendas curvas gracias a su sexy vestido transparente que, como era de esperarse, tuvo un toque de elegancia, plasmando su estilo.

A través de su perfil oficial en Instagram , "Queen B", como suele ser llamada por su público, compartió las fotografías de su paso por los Oscars 2022, una noche repleta de sorpresas para todos, y logró acumular más de 13 millones de me gustas y alrededor de 100 mil comentarios.

Beyoncé decidió no llevar ropa interior y dejar sus atributos al descubierto al vestir un vestido transparente con aplicaciones de cristales que la hizo lucir completamente maravillosa, desatando los mejores comentarios de parte de sus seguidores.

Como si fuese una evolución de vestuario, la estrella estadounidense sorprendió a todos con cada cambio, pero fue su vestido transparente para el after party de los Oscars 2022 el que causó gran sensación , pues lo dejó todo al descubierto.

