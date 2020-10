Beyoncé lanza avance de su nueva colección de ropa Ivy Park

Beyoncé de 39 años de edad tiene paralizado a todo Estados Unidos, pues la cantante ya lanzó avances sobre su nueva colección de ropa para esta temporada, la cual lleva por nombre Ivy Park, donde tiene una colaboración con la marca Adidas, dejando al público con la boca abierta.

En redes sociales Beyoncé lanzó varios adelantos donde varios modelos posan las nuevas prendas, además de ella quien también es parte de la campaña publicitaria, causando todo tipo de reacciones en redes sociales, pues los diseños son fascinantes, así se lo hicieron saber sus fans.

Drip 2 es el nombre de la segunda linea de ropa de Beyoncé y consiste en trajes de baño, ropa deportiva, además de otros diseños más formales los cuales Beyoncé luce con gran porte, por lo que muchos desean que los diseños ya salgan a la venta, pues cuando se trata de ropa Beyónce ella es una experta en moda, basta con verla en los eventos más glamorosos de Estados Unidos.

"Ok, pero chica, ¿será suficiente para todos? Porque no tengo la primera gota", "¡Necesito ese blazer corto! Realmente espero que los artículos no se agoten antes de que tengamos la oportunidad de comprarlos. No puedo esperar", "Nunca lloré tanto viendo un comercial, creo que necesito ir a la sala de emergencias Queen", "¡Con suerte, esta vez puedo comprarlo antes de que se agote!", le escriben a Beyoncé en el video que alcanzó más de un millón de reproducciones.