Beyoncé lanza disco y documental en Netflix de su actuación en Coachella

Beyoncé lanza Homecoming en Netflix y en material discográfico, ambos proyectos tratan de su actuación en el escenario del festival Coachella, donde la cantante deslumbró al público con sus interpretaciones.

El nuevo disco de Beyoncé cuenta con 40 canciones y está disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify.

Dentro de las 40 canciones se incluyen dos bonus tracks, su versión del sencillo Before I Let Go de Frankie Beverly y Maze y I Been On.

El documental de Netflix narra el concierto de dos horas que realizó Beyoncé en Coachella 2018, donde compartió escenario con Destiny’s Child, Jay-Z, su hermana Solange y sus musicos y bailarines.

La cantante anunció en Twitter la portada de su nuevo material musical.