Beyoncé muestra su total apoyo a Meghan Markle, tras sus fuertes revelaciones sobre la Familia Real

A través de su portal web la cantante estadounidense Beyoncé, escribió un mensaje dedicado a Meghan Markle luego de la impactante entrevista que la Duquesa de Sussex y su esposo el Príncipe Harry tuvieron con la presentadora de televisión Oprah Winfrey. La esposa del rapero Jay Z resaltó que Meghan se ha convertido en toda una inspiración para muchas mujeres. Cabe mencionar que esta fue la primera entrevista que los Duques de Sussex dieron tras su salida de la Familia Real Británica. Este es el mensaje:

Gracias Meghan por tu coraje y liderazgo, todos estamos fortalecidos e inspirados por ti.

Junto con estas palabras de apoyo la cantante Beyoncé, ex integrante del girl group Destiny's Child, publicó una fotografía de un encuentro que tuvo con Meghan Markle y el Príncipe Harry en julio de 2019, en la premiere del live action "El rey león" que se llevó a cabo en Leicester Square en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Asimismo Beyoncé Giselle Knowles-Carter, compartió un muy especial mensaje para todas las mujeres alrededor del mundo. "Gracias a todas las mujeres que se pusieron de pie, gritaron en voz alta y buscaron a la próxima joven que está entrando en su poder. Para marcar el poder de las mujeres, los saludamos a cada una de ustedes, en cada país, en cada industria, alabamos sus corazones y sus mentes".

En la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle sorprendió al confesar haber tenido pensamientos suicidas durante el tiempo que formó parte de la Familia Real Británica. Aseguró que en varias ocasiones pidió ayuda al Palacio de Buckingham con respecto a sus problemas de salud mental, sin embargo, le negaron el internamiento en un centro para recuperarse por la imagen que aquello podía proyectar. "Tuve pensamientos suicidas constantes y claros, ya no quería estar viva, fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante".

Entre otras de sus confesiones habló sobre el racismo dentro del Palacio de Buckingham. "En los meses previos al nacimiento de Archie (su primogénito), no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso".

Luego de ser televisada esta entrevista de los Duques de Sussex, la Reina Isabel II (abuela del Príncipe Harry) envió un comunicado que cita lo siguiente: "la familia entera está entristecida luego de enterarse cuán desafiantes fueron los últimos años".

Las cuestiones planteadas, especialmente las referentes a la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio, y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia.

En la entrevista el Príncipe Harry (hijo de la fallecida Princesa Diana de Gales, Lady Di), comentó que su hermano el Príncipe William y él están en "caminos diferentes"; describió que tanto William como a su padre el Príncipe Carlos de Gales, están "atrapados" en el sistema. Aseguró que tiene "muy buena relación" con su abuela la Reina Isabel II, con quien ha hablado más el último año, incluidas videollamadas con Archie, que en años anteriores. "Es mi coronel en jefe, ¿cierto? Siempre lo será".