Beyoncé orgullosa de su hija gana premio en los Soul Train Awards

La hija de Jay-Z y Beyoncé ganó el premio Ashford & Simpson Songwriter's Award en los Soul Train Awards del domingo por coescribir el éxito de su madre "Brown Skin Girl", una canción que celebra a las mujeres de piel oscura y marrón.

Ivy Carter ofrece una interpretación vocal que abre y cierra la canción, que también presenta a Wizkid y Saint Jhn.

Los Carter no estaban en el Orleans Arena de Las Vegas para aceptar el honor que lleva el nombre del legendario dúo de compositores de Motown Nick Ashford y Valerie Simpson. Ivy Carter comparte la victoria con Beyoncé, Jay-Z, St. Jhn y varios otros coguionistas.

Esta semana podría ser aún mejor para Ivy Carter: las nominaciones al Grammy serán reveladas el miércoles y "Brown Skin Girl" podría ganarle a la joven estrella su primera nominación al Grammy (Beyoncé ganó 23 Grammys y Jay-Z tiene 22).

"Brown Skin Girl", que presenta a Beyoncé nombrando a Lupita Nyong'o, Naomi Campbell y Kelly Rowland y cantando letras como "Me encanta todo de ti, desde los rizos de los pañales hasta cada curva", también fue nominada a la mejor colaboración en el Premios del tren del alma. La mayoría de los ganadores principales no asistieron al espectáculo, y solo tres de los 12 premios fueron entregados durante la transmisión en vivo: mejor artista femenina de R & B / soul (HER), mejor artista nueva (Summer Walker) y mejor premio gospel / internacional (Kirk Franklin)

"No Guidance" de Chris Brown y Drake, que ha pasado los últimos cinco meses, y contando, en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, fue el gran ganador, recogiendo la canción del año, la mejor actuación de baile y la mejor colaboración. Lizzo ganó el álbum / mixtape del año por "Cuz I Love You" y el video del año por "Juice".

El programa de premiación, que se emitió en BET y fue presentado por las actrices Tichina Arnold y Tisha Campbell, también otorgó honores especiales al ícono de la música gospel Yolanda Adams y al miembro del Salón de la Fama del compositor Jimmy Jam y Terry Lewis, quienes trabajaron con Janet Jackson a lo largo de su carrera y también han creado éxitos número 1 para George Michael, Usher, Mariah Carey y Boyz II Men.