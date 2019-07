Beyoncé rinde tributo a las tribus africanas con su tema Spirit

Beyoncé ha colapsado internet con el estreno de su nuevo video musical, que además tiene como invitada especial a su hija mayor Blue Ivy. Dicho videoclip corresponde a Spirit, canción principal del live action El Rey León. El estreno de este majestuoso video con imágenes, sonidos y danzas africanas, ocurre a tan solo dos días de que en miles de salas de cine se escuche un fuerte rugido.

La temática del video musical es sobre África, desde sus paisajes, los bailables que simulan a los tradicionales de este continente, mientras es intercalado con escenas de la nueva adaptación de El Rey León. En unas cuantas partes del videoclip Blue Ivy está junto con su mamá usando el mismo vestuario. El videclip se estrenó durante un especial de El Rey León de la cadena ABC.

Beyoncé, además de dar su voz Nala, se implicó a fondo en la nueva banda sonora de El Rey León (que este 2019 cumple 25 años); este 19 de julio (mismo día del estreno de la película) será lanzado a nivel mundial el álbum The Lion King: The Gift, del que Queen B es la productora ejecutiva y cuyo primer single es el tema Spirit. La cantante ha presentado el disco como “una carta de amor a África”.

El tracklist de la banda sonora se reveló hoy y contiene voces tan populares como Kendrick Lamar, Jay Z o Childish Gambino, pero también otras más desconocidas. En su portal web Beyoncé expresó sobre el tema principal, Spirit:

El espíritu de los pueblos indígenas y su tierra está dentro de todos nosotros. Apoyamos los esfuerzos de conversación de estas tribus para asegurar nuestro precioso ciclo de la vida.

Con la participación de artistas medio comerciales como Labrinth o Ilya, Spirit es una balada clásica que podría haber encajado en los tres primeros álbumes de Beyoncé. Aparece la influencia africana, pues expresamente Queen B ha querido reunir en el álbum sonidos R&B, pop, hip hop y afro beat. La también actriz contó a la ABC que ha querido hacer algo más que “reunir una colección de canciones inspiradas por la película”, sumando a los participantes “en su propio viaje para conectar la historia”. Cabe señalar que en el álbum interpreta otros temas como Bigger, Find your way back (circle of life), The Nile ft. Kendrick Lamar y más.

Cada canción se ha escrito relacionada a una parte del guión. También ha reunido a productores africanos porque “la autenticidad y el corazón” eran importantes para ella.

Aparte de este disco (The Lion King: The Gift), salió hace unos días otro álbum con la banda sonora original del nuevo proyecto cinematográfico de Disney. Ahí es donde encontramos el tema con Beyoncé y Donald Glover, Can you feel the love tonight.