Beyoncé y Selena Gómez, entre lo más gustado en Instagram

La cantante Beyoncé, el futbolista Cristiano Ronaldo y la artista Selena Gómez se repartieron las diez fotos con mayor número de "me gusta" señalados por los usuarios de la red social Instagram durante lo que va de 2017, informó hoy ese plataforma de internet.

La imagen más aplaudida fue de Beyoncé, quien aparece posando embarazada en ropa interior con un velo sobre su cabeza, una instantánea que le valió más de 11 millones de "me gusta".

Esa cifra también la superó la subida a la red social por el futbolista portugués del Real Madrid, en la que posaba con su hijo y su pareja, Georgina Rodríguez, tras tener a su nueva hija en un hospital, el mismo entorno en el que se produjo la tercera imagen más alabada de 2017, la de Selena Gómez.

En la foto de la cantante y actriz texana de origen mexicano aparece ella en una cama de hospital tras haberse sometido a un trasplante de riñón a causa del lupus que padece, al lado de la amiga que le donó el órgano.

A través de un mensaje en Instagram, la cantante explicó que se sometió a esta cirugía debido al Lupus que padece

Selena Gómez y Cristiano Ronaldo alcanzaron en 2017 un total de 130 y 116 millones de seguidores, respectivamente, siendo los dos famosos más populares de la plataforma, seguidos por la cantante Ariana Grande (115 millones), Beyoncé (108) y Kim Kardashian (104).

En cuanto a los dos usuarios que ganaron más admiradores, las dos primeras posiciones de la clasificación anterior se invirtieron, siendo el futbolista quien más entusiastas sumó (30 millones) y la cantante texana la segunda, con 24 millones.

Entre las etiquetas favoritas de los usuarios de Instagram, se encontraron "love" (amor), "fashion" (moda) y "photo of the day" (imagen del día), tal y como señaló la compañía en una comunicado.

Entre las diez ciudades más fotografiadas en la red social este año destacaron Nueva York, Londres y Moscú en las tres primeras posiciones, seguidas de Sao Paulo, París, Los Ángeles, San Petersburg, Yakarta, Estambul y Barcelona.

Tres lugares de Estados Unidos coparon los tres espacios preferidos por los perfiles de Instagram: Disneyland, en Anaheim, y Times Square y Central Park, en Nueva York.

Un pequeño perro pomerano llamado Jiff es el líder entre las mascotas con más de siete millones de seguidores, una cifra que duplica la de la segunda cuenta más elegida, la gata Nala, y muy por encima de los tres millones de Doug, un can de la raza pug o carlino.

Instagram, que fue comprada por Facebook en 2012, es una plataforma con aplicación para dispositivos móviles que tiene una comunidad de 800 millones de usuarios, que suben imágenes y visualizan las de los perfiles a los que siguen.

La comediante Consuelo Duval está pasando por un mal momento y es que, tras un romance fugaz con Jesús Ortiz, hijo del famoso productor Jorge Ortiz de Pinedo, terminó su relación.



Según el empresario tiene otra relación con una mujer llamada Stephanie desde hace cuatro años y medio, incluso viven juntos en Monterrey, este motivo orillo a la también actriz a finalizar el romance.

Según Tv Notas una persona de la producción "Hijas de su madre" reveló que, aunque Duval sabían de esa relación la cual supuestamente se había terminado no fue así y decidió alejarse pues no le interesan hombres mentirosos y con compromiso.

- ¿CONSUELO LO HABLÓ CON JESÚS? "Sí, y le dijo que prefería cortar cualquier vínculo, pues no le gusta que la involucren es ese tipo de cosas; no es de las que pase por alto un engaño. Seguramente la novia sí lo perdonará y seguirán su relación, pero allá ella".

ASÍ DE FELIZ MOSTRÓ SU RELACIÓN

Ventaneando fue el encargado de preguntarle a la "Nacaranda" si ya tenía algún pretendiente a lo que ella contesto.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí".