Beyoncé y sus candentes fotos para British Vogue

Estados Unidos.- Desde hace algunas semanas la cantante y compositora afroestadounidense Beyoncé ha estado subiendo a su cuenta de Instagram diversas fotografías que integran la sesión de fotos otorgada a la revista Vogue Británica correspondiente a diciembre 2020 bajo el titulo A Friday In September, en las cuales se le ve hermosa, elegante y sexy: el combo perfecto envuelto en una piel de caramelo.

Hace una semana la modelo de 39 años había subido un video a su Instagram en donde se le ve con un sombrero y una mascarilla donde se podían leer los apellidos de el hoy virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden y de la virtual vicepresidente, Kamala Harrys, demostración con la que invitaba a los texanos a votar por la formula demócrata.

Beyoncé Knowles-Carter, además de destacar como una excelente cantante y bailarina, también brilla en el mundo del modelaje, esto debido a su exótico cuerpo, que suele contrastar con los cuerpos esbeltos que se acostumbran a ver en las empresas de modelaje, ya que ella posee unas pronunciadas y candentes caderas, que la hacen resaltar en cualquier pasarela o portada en la que se encuentre, además de tener un rostro encantador y seductor.

Beyoncé a modelado para firmas como Givenchy, Gucci, Zimmermann, Alessandra Rich, entre otros. La cantante afroestadounidense contó en alguna ocasión que cuando recién iba comenzando en Destiny's Child, el trío de R&B en el que Beyoncé debutó, ningún diseñador quería vestirla, ya que eran "tres chicas negras y con curvas", por lo que un tío y su madre le diseñaban los trajes. ¡Y cómo han cambiado los tiempos! Hoy cualquier diseñador pagaría millones por que ella llevara alguna de sus prendas.

El viernes 30 de octubre la cantante de Crazy In Love subió un trío de fotografías en las que se le podía ver vestida con tres diferentes indumentarias y en cada una con diferentes poses, en todas, eso sí, se le ve sensual y seria, algo que solamente logra ella. Dos días después, la modelo volvió a subir otras tres fotos, pero esta vez se observaba un tono en el vestir símil, aunque en diferentes posiciones. Finalmente, el día de hoy posteó dos fotos y un video en medio de ellas, el cual se titula A Friday en September.

El video A Firday en September es un video en el que se observa toda la sesión de fotos en 4:16 minutos, un behind the scenes de la sesión de Beyoncé para Vogue British diciembre 2020.

¿Quién es Beyoncé?

Beyoncé Knowles-Carter , "Beyoncé" nació y creció en Houston, Texas. De padre afroamericano y de madre con ascendencia criolla de Luisiana (africana, nativa americana y francesa). Beyoncé fue incluida en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo consecutivamente los años 2013 y 2014, mismo año en el que Forbes, la reconoció como la número 1 en la lista Celebrity 100.

Entre sus logros en la escena musical está que a vendido al rededor de 100 millones de grabaciones, además ha ganado 24 premios Grammy. Entre sus canciones más populares están: Crazy In Love, Beautiful Liar, Halo y Single Ladies (Put A Ring On It), por mencionar algunas.

Beyoncé en video de Single Ladies (Put a Ring on It)/ Foto: captura

Aunque no ha explotado su alado actoral, ha aparecido en las producciones cinematograficas Carmen: A Hip Hopera, Austin Powers in Goldmember, Dreamgirls, Fade to Black. En algunas se ha interpretado a ella misma.

Por su parte ha realizado diversas giras, entre ellas, Dangerously in Love Tour (2003), I Am... Tour (2009-2010), The Formation World Tour (2016) y On the Run II Tour (2018), en esta última compartió escenario con su esposo el rapero Jay-Z.