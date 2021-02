¿Bibi P. Luche sería provida? Regina Blandón responde a los cuestionamientos

México.- La disputa continúa en el mundo, muchos usuarios aseguran ser providas y otros proaborto, pero a quien recientemente quisieron evidenciar fue a Regina Blandón y su reconocido personaje Bibi P. Luche, la "niña rara" de la serie de Eugenio Derbez, "La Familia P. Luche".

Un usuario de Twitter compartió una fotografía de una página de Facebook en la que aseguran que éste conocido personaje sería una persona provida, así que se dio la tarea de cuestionarle a la actriz cuál era su opinión, entonces, ella no se quiso quedar callada y dio una respuesta que dejó a todos impactados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Oye Regina Blandón, podrías ayudarnos a resolver la duda de si tu antiguo personaje sería o no provida", le escribió el usuario Von Jvzt en Twitter a la actriz de 30 años, a lo que ella no dudó ni un segundo el responder, dejando en claro una cosa sobre este tipo de personas.

Leer más: Christian Nodal aparece golpeado en nueva foto ¿por Belinda?

"Claro que no", fue lo que aseveró Regina. "Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales", continuó la querida actriz.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY — Regina Blandón (@ReginaBlandon) February 3, 2021

Un buen rato les hizo pasar Blandón a todos sus seguidores al revelar la verdadera postura de su personaje, misma que había sido cuestionada por la página de Facebook "Personajes ficticios que serían providas", que cuenta con más de 60 mil me gustas y comparte fotografías de quienes, a su criterio, estarían en contra del aborto.

Tras revelar la verdad, los seguidores de Regina comenzaron a explicar que Bibi no sería provida, aunque sí que sus padres lo serían, los personajes Ludovico y Federica P. Luche, interpretados por los actores Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Es importante recordar que la actriz nacida en la Ciudad de México ha dejado muy clara su postura con respecto al tema y por ello, en las redes sociales, ha compartido algunas imágenes y videos portando el emblemático pañuelo verde, en apoyo a la legalización del aborto en todo México.

Leer más: Tras el escándalo, Vicente Fernández declara su amor a Doña Cuquita, pero en internet ya no le creen

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya", compartió en julio del año pasado la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Regina Blandón ha mostrado su postura ante la situación del aborto en México

Su declaración sobre el personaje dio mucho de qué hablar, pues muchos no respetan su posición ante las problemáticas actuales en México, sin embargo, fue más el apoyo que la actriz recibió en comentarios, pues se ha vuelto una de las famosas favoritas de la audiencia mexicana.