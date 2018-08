Biby Gaytán abre su corazón y pide perdón a su hijo Eduardo

Los ex actores Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán han constituido uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo. Ambos contrajeron matrimonio hace ya 24 años y este fin de semana, celebraron los 23 años de edad del primogénito, Eduardo Capetillo Jr.

Enamoradooooooos ❤️ Una publicación compartida de Biby Gaytán (@bibygaytan) el 7 Ago, 2018 a las 6:31 PDT

Biby Gaytán compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que ha conmovido a sus más de 535 mil seguidores.

2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣‼️�� �������� Una publicación compartida de Biby Gaytán (@bibygaytan) el 31 Dic, 2017 a las 10:06 PST

Con los sentimientos a flor de piel, Biby Gaytán decidió abrir su corazón no solo a su hijo Eduardo Capetillo Jr., sino también a sus seguidores de Instagram al publicar una foto en la que aparece el apuesto hijo, junto con un texto de lo más honesto en el que dejó en claro su amor, además de pedirle perdón por los errores o diferencias que pudieron llegar a tener en algún momento.

Mi niño hermoso, cuando naciste no llegaste con instrucciones, estoy consciente que he cometido algunos errores a lo largo del camino y por ellos te pido perdón. Estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo.

"Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy", resaltó la ex actriz.

��☀️ Una publicación compartida de Eduardo Capetillo Gaytán (@eduardocapetillog) el 8 Jul, 2018 a las 5:08 PDT

Por su parte, el orgullo padre (quien tiene un parecido asombroso con su primogénito) comentó en sus redes sociales en honor al cumpleañero: "Parece que fue ayer. Felicidades campeón, te amo".