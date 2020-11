Biby Gaytán, Eduardo Capetillo e hijos sorprenden al hacer deporte extremo

México. Los actores y cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, acompañados por sus hijos, sorprenden al hacer deporte extremo. A través de un video que circula en YouTube puede verse a la familia Capetillo Gaytán practicando motocross y con ello sosprenden a sus seguidores en redes sociales.

Biby Gaytán, Eduardo Capetillo y sus hijos salieron de la rutina y decidieron disfrutar de un día al aire libre y pracitar motocross, una experiencia que definieron como única y es la misma Biby quien coloca en su canal de YouTube el video en donde se le ve junto a su familia en dicha actividad deportiva.

Aquí estamos y miren que no es tarea fácil enseñarle a una mujer como yo, de mi edad, sin experiencia”, dice Biby al principio del video y según las imágenes, todos los integrantes de esta bella familia disfrutaron al máximo.

Estas botas no las voy a aguantar, el juanete me está matando, me duele horrible, tengo que cambiarme las botas”, dice la guapa esposa de Eduardo Capetillo en otra parte del video y con ello hizo ver que tuvo algunas dificultades para ponerse el casco.