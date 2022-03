Biby Gaytán como un bello cisne baila ballet en el bosque de manera majestuosa

Biby Gaytán de 50 años de edad, sabe muy bien que lo suyo es el mundo del espectáculo, pues sus fans tienen años diciéndoles que regrese y aunque la vimos como jurado en Pequeños Gigantes como juez, los seguidores quieren que haga más cosas, por lo cual les dio una probadita de clases de ballet.

En el video se puede ver a la guapa Biby Gaytán con su tutú demasiado coqueto y realizando movimientos suaves, así como poses con las cuales deja a todos emocionados, ya que lo hace de una excelente manera, pues al parecer desde muy joven le encantó este tipo de danza.

"Les quiero compartir un video que grabé al inicio de la pandemia haciendo lo que tanto amo hacer…. Gracias @alecapetilloga por estas imágenes!!! Te extrañoo!!", dice el video de la ex Timbiriche quien ahora se dedica cien por ciento a su familia, quien es muy popular en redes, en especial sus hijos.

Como era de esperarse, las redes explotaron y colegas del medio de la farándula, así como sus fans quedaron emocionados, pues pocas veces la esposa de Eduardo Capetillo se deja ver de esa manera, además sigue viéndose demasiado jovial, como si el tiempo no pasara sobre ella.

"Biby te felicito como continúas bailando como cuando eras niña pero realmente mis felicitaciones son porque tú eres de las pocas artistas que ha preferido quedarse en su hogar y formar una sana y verdadera Fam", "Que hermoso bailas, me recuerdas a una muñequita de las cajitas de música, muchas bendiciones", escriben los fans de Biby Gaytán en la publicación.

Experta en moda

Otra de las cosas que le dicen a Biby Gaytán a cada rato, es que en todo momento viste como toda una dama de respeto con outfits de temporadas, al igual que los tonos que utiliza, pues le encantan los colores llenos de vida, al igual que el maquillaje, y es que a la ex actriz de telenovela no le gustan tan cargados, pues su cara es muy bella, por lo que no necesita demasiado.

Además, su figura bien cuidada es parte de los halagos que recibe en todo momento, pues se ha sabido cuidar con el tiempo de la mejor manera.

