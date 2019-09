Biby Gaytán habla de su relación con Thalía y Paulina Rubio

Biby Gaytán se ha convertido nuevamente en la sensación y es que su gran regreso al mundo del espectáculo la ha convertido en el blanco de la prensa, pues muchos quieren saber más detalles de su vida privada o sus amistades, entre ellas sus excompañeras de Timbiriche.

Como todos saben la actriz convivió con Thalía y Paulina Rubio en los inicios de Timbiriche, pero después de que terminó la banda todas tomaron caminos diferentes, es por eso que el programa Ventaneando le preguntó si tiene alguna relación con ellas.

"Nuestros ritmos son muy distintos, no siempre se tiene esa oportunidad pero por supuesto que a cualquiera de ellas, o de ellos que me encontrara me daría un gustazo de verdad de corazón pues porque eramos unos chavitos y estábamos ahí del tingo al tango, yo a Paulina la adoró así pase mucho tiempo sin verla es una muy, muy querida amiga", dijo Biby.

"Biby Gaytán y Paulina Rubio siempre han sido íntimas amigas", "Biby esta hermosa es de mis tiempos de Timbiriche", "Hermosa y talentosa Biby....el cabello oscuro le queda mejor", escribieron algunos fans sobre la entrevista.

Recordemos que Biby está muy feliz por haber regresado a los escenarios después de varios años de alejarse del espectáculo para dedicarse a su familia, por lo que el musical Chicago fue el gran regreso de la mujer para verla una vez más triunfando como siempre y es que Biby fue una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

Imaginate no tengo como pagar ni tendré nunca con que pagar el cariño de la gente eso es algo que para mi no tiene precio no lo pagas, dijo Gaytán.

Cabe mencionar se había dicho mucho de un posible reality show sobre la familia de Biby y Eduardo con el resto de sus hijos, pero ambas celebridades nunca han mencionado nada en las entrevistas, aunque muchos fans esperan que sí realicen dicho proyecto.