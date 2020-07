Biby Gaytán impacta a sus fans con su rostro al natural y dando clases de maquillaje

México. Biby Gaytán, quien se hizo famosa en los años 90 al haber formado parte del grupo musical Timbiriche y luego con su participación en telenovelas como "Dos mujeres, un camino", impacta a sus fans en Instagram al lucir su rostro al natural, sin gota de maquillaje.

Biby Gaytán, esposa del también actor y cantante Eduardo Capetillo, acaba de estrenar su canal de YouTube y está comenzado a llamar la atención en él. La famosa les dijo a sus seguidores que les compartirá todos sus trucos y secretos de belleza.

Y es que Biby, además de que siempre ha sido admirada por su talento, también lo es porque posee un rostro bellísimo, un cuerpo de diez también, y nadie le cree que haya dado a luz a cinco hijos porque luce increíble.

En el primer video que la señora Capetillo publica en YouTube comparte un tutorial de maquillaje, para salidas casuales, y deja ver que su cara lavada es impecable antes de que ponga en ella cualquier producto como bases o correctores.

Estoy emocionada porque es la primera vez que les voy a dar un tutorial de maquillaje, me lo han pedido mucho y espero hacerlo lo mejor posible", dice Biby, protagonista de otras telenovelas como "Camila".

Biby es una profesional a la hora de maquillarse y lo hace sola para ocasiones familiares, pero cuenta con maquillistas que acuden a sus llamados cuando tiene compromisos más formales o de trabajo.

Los días que no voy a salir o que estoy aquí en casa, lo único que trato de hacer es rizar las pestañas, ponerme rímel, no uso base, pero si tengo un compromiso digamos, en el colegio de mis hijos, que quiero ir más arregladita pero tampoco quiero ir sobremaquillada ni nada, este es el maquillaje que me hago."