Biby Gaytán modela el traje de baño perfecto para mujeres mayores de 50 años

Pero Biby es sólo una más de las artistas que logran robarse la atención de todos al posar en traje de baño, quien recientemente causó sensación fue la cantante Tatiana , que ha disfrutado al máximo de sus días libres desde la playa, modelando espectaculares atuendos que dejan en claro que la edad no importa cuando de moda se sabe.

Biby eligió el bañador perfecto para mujeres mayores de 50 años ; un bikini completo con sutiles aberturas en la parte del pecho y un estampado fresco. Sin caer en lo típico, la artista decidió estilizarlo con un pantalón blanco de estilo holgado y una corona hecha de flores, pero no cualquiera, sino buganvilias.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.