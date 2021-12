¿Biby Gaytán no soportaba las escenas de pasión entre su esposo Eduardo Capetillo y Thalía?

En la década de los 90's los actores Thalía y Eduardo Capetillo, protagonizaron la telenovela de Televisa "Marimar", uno de los melodramas más exitosos y recordados en la televisión mexicana. Mucho se ha dicho que la también actriz Biby Gaytán, sentía celos al ver las escenas de pasión entre su esposo y la cantante.

Los protagonistas de la telenovela antes mencionada, llevaron a cabo un reencuentro virtual a través de YouTube, a 25 años del estreno de esta historia, la cual forma parte de la trilogía de "Las Marías" ("María Mercedes", "Marimar" y "María la del barrio").

Una de las personas que se conectaron a dicha reunión manifestó, "queremos saber si es cierto que Biby mandaba a apagar el monitor que estaba afuera del estudio, para no ver los besos entre Capetillo y Thalía". Entre risas, la esposa del empresario musical Tommy Mottola dijo:

Era al revés, tú mandabas a apagar el otro monitor, no querías ver a 'Poncharelo', dándole besos a tu Biby.

Cabe recordar que "Poncharelo" era el apodo del personaje del actor Erik Estrada, quien junto a Biby Gaytán y Laura León, protagonizaron "Dos mujeres, un camino".

Cuando Thalía y Eduardo grababan "Marimar", en el foro de a lado Biby filmaba "Dos mujeres, un camino". Había unos monitores para que pudieran ver lo que pasaba en los otros foros y supuestamente, ella mandaba apagarlos, pues sentía celos al ver a su esposo besando a otra mujer.

Al respecto Eduardo Capetillo mencionó que Erik es un excelente actor y cuando se veían, la llevaban muy bien. "Lo que pasa es que yo siempre me he tensado en esas escenas, es un tema de no saber cómo va a reaccionar la actriz, no quedar yo como un manchado. He tenido que trabajar con mujeres muy guapas y es decir: 'no vaya a pensar que me quiero propasar', entonces yo trato de ser muy mesurado y a veces soy tan mesurado que me paso".

Asimismo externó: "si yo fuera ese celoso que dicen que soy, imagínate ahora que Biby hizo 'Chicago'". Hace varios años su esposa tomó la decisión de pausar su carrera artística, ya que estaba embarazada y dio prioridad a formar una familia.

"Admirable, increíble y una vez más, qué fortuna haber encontrado a una persona que tuviera ese mismo proyecto de vida".