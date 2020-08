Biby Gaytán preocupa a sus fans por su supuesta delgadez: "ojalá estés sana"

Biby Gaytán ha llamado la atención de sus fans ante su supuesta delgadez; varios de sus seguidores en redes sociales han manifestado que la esposa de Eduardo Capetillo luce muy delgada en una reciente fotografía familiar que compartió en su feed de Instagram. "Estás muy flaquita Biby, ojalá estés sana, te lo deseo de corazón cuídate mucho y felicidades por tu familia", es uno de los tantos comentarios.

La actriz Biby Gaytán publicó una fotografía familiar donde felicitó a su esposo Eduardo Capetillo, por una conferencia que dio el pasado viernes 28 de agosto. "Muchísimas felicidades amor de mi vida por tu próxima conferencia, toda tu familia estamos muy orgullosos de tí, eres un gran ejemplo de superación personal, que Dios te siga llenando de bendiciones hoy y siempre".

Al ver a toda la familia Capetillo Gaytán en esta fotografía, sus seguidores no tardaron en mandarle amorosos mensajes a Biby Gaytán por la linda familia que tenía. "Cinco hijos y estás echa una reina, envidia de la buena Biby, estás hermosa", "y luego hay quien se atreve a poner en duda y hasta a increpar que, formar tu familia fue y es la mejor y más valiosa decisión que has tomado".

Sin embargo, varios usuarios notaron que Biby Gaytán aparentemente está muy delgada, peguntándose si tiene algún problema de salud. "Me sorprende la delgadez de Biby", "ella está demasiado flaca", "sus piernas muy delgadas recuerdo que tenía muy buena pierna, delgada siempre fue...pero sus piernas", "pasada de delgada", "¿qué te pasó Biby, estás enferma?", "muy bonita Biby, pero súper flaquita, mira esas piernitas".

Por otra parte, el pasado viernes Eduardo Capetillo ofreció su conferencia virtual "Perdido fue como me encontré", donde manifestó que hoy en día "tenemos que enfrentar una pandemia y tenemos que sustituir las cosas que hacíamos, nos adaptamos y crecemos en conciencia o nos quedamos en la frustración, en la carencia, debemos ver esta emergencia sanitaria como un aprendizaje y no como una tragedia".

El esposo de Biby Gaytán señaló que luego de 15 años de estar estudiando y aprendiendo de diversos mentores su objetivo es brindar las herramientas necesarias para que, principalmente los jóvenes, se encuentren a sí mismos y sepan que el dolor es opcional. "A partir de hoy ya no tienes pretextos para seguir utilizando mecanismos de defensa que ya están obsoletos, la paz está dentro de ti y solo tú la podrás encontrar, es un camino que duele pero una vez que lleguemos a ese centro operativo y logremos reparar esa autoestima rota vamos a empezar a vivir en plenitud".

Asimismo Eduardo Capetillo contó que hace 15 años estaba perdido en el plano físico y espiritual: "lo más triste era mirarme al espejo y no reconocer a esa persona que estaba viendo y fue ese sufrimiento el que me hizo tomar una decisión: hoy ya no quiero sufrir más, quiero encontrarme a mí mismo".

¿Tienes planes a corto, mediano y largo plazo? Hoy con la pandemia todo eso se tambalea y se apoderan de nosotros todos nuestros miedos, porque el motor que impulsa al pánico, a la angustia, a la depresión es el miedo y hoy es muy humano que la gente sienta miedo hacia lo desconocido.

La familia Capetillo Gaytán, es una de las más querida del medio del espectáculo. Foto: Instagram @capetillo_eduardo

