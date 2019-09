Biby Gaytán regresa a los escenarios con Chicago El Musical

Biby Gaytán tendrá su gran regreso a los escenarios al protagonizar Chicago El Musical, puesta en escena que se estrenará el próximo 16 de octubre en el Teatro Telcel de la Ciudad de México. La actriz, quien ha permanecido por muchos años alejada de los escenarios, interpretará a "Velma Kelly", el emblemático personaje del musical de Broadway.

El elenco de Chicago El Musical. Foto: Luis Ramírez / Agencia Reforma

“Muchas veces llegan las propuestas y no es el tiempo indicado, todas las decisiones que he tomado, las he tomado yo, asumiendo los riesgos que esto conlleva, a veces he tenido que sacrificar unas cosas, a veces no”, comentó Biby Gaytán en conferencia de prensa, al ser cuestionado del por qué tardó tanto tiempo para aceptar un nuevo proyecto.

Chicago El Musical cuenta también con las participaciones de María León, Pedro Moreno y Michelle Rodríguez; luego de 18 años de haberse estrenado en México, el musical de Fred Ebb y Bob Fosse regresa a la CDMX bajo la producción de Morris Gilbert y Julieta González, y la dirección de Tania Nardini.

Anteriormente surgieron rumores de que Eduardo Capetillo había prohibido a su esposa Biby Gaytán, que aceptará cualquier proyecto. Al respecto la actriz comentó: “me ha apoyado al 100, si se pudiera al mil, al mil, ahí está echándome porras, apoyándome, sacando a esa Biby porque soy mamá y me encanta ser mamá, y me encanta tener una familia".

Pero también amo esto, amo estar en un escenario, amo cantar, bailar y transmitirle a la gente todas esas emociones y es lo que queremos. Le agradezco enormemente su apoyo.

Biby Gaytán está más que entusiasmada por su regreso a los escenarios. Foto Luis Ramírez / Agencia Reforma

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo; en junio cumplieron sus bodas de plata. Los fans esperan la gran celebración.

La última telenovela en la que participó Biby Gaytán fue "En nombre del amor" en 2008.