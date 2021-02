Biby Gaytán tachada de aprovechada por lanzarse a la gubernatura

Biby Gaytán de 49 años está en boca de todos en estos momentos y no por hacer un nuevo proyecto en la pantalla chica, sino por su repentino lanzamiento a la candidatura municipal de Ocoyoacac, lugar donde la actriz vive con su esposo Eduardo Capetillo desde hace varios años, pero la razón por la cual se está hablando de la actriz es de manera negativa.

Y es que para muchos internautas el que Biby Gaytán sea una mujer muy querida en el medio de la farándula, no significa que le dé popularidad para ganar dicha candidatura por medio del PAN, por lo cual muchos internautas se le fueron con todo a la artista a quien tacharon de aprovechada por buscar dinero de cualquier lado para su estabilidad económica.

Como se dijo anteriormente los internautas recordaron cuando su esposo Eduardo Capetillo, se lanzó por dicha presidencia, pero por el PRI y aunque no ganó, ahora su esposa Biby Gaytán con quien procreó cinco hijos se lanzó de candidata para dirigir en un posible futuro dicho municipio de Ocoyoacac, pero los usuarios no han reaccionado de la mejor manera a esta noticia.

"Como me dueles México, que el sistema político permita que cualquier títere sea candidato", "Que horror que los partidos políticos utilicen personas de la farándula para conseguir votos nada preparados para un cargo público de servicio al pueblo.... solo los ponen de adorno en la silla", "Estos de donde sea tienen que sacar dinero que mal", "Cuando la actuada ya No te deja para pagar los caprichos de los hijos, hay que hacerle la lucha por donde se pueda", le escriben a Biby Gaytán.

Aunque Biby Gaytán siempre ha sido muy querida en el mundo de la farándula desde hace años, aún después de haberse alejado, esta vez su buena fama no le ayudó del todo a la guapa mujer a quien vimos hace poco como jueza en Pequeños Gigantes donde el público quedó hipnotizado por su belleza, pero ni así está siendo apoyada por lanzarse a la gubernatura.

Tras las negativas que está recibiendo Biby Gaytán en estos momentos, ella prefiere seguir con sus proyectos hacia la política en privado, pero eso no es todo, pues sigue demostrando que para ella lo más importante sigue siendo su familia, pues es muy normal que comparta momentos muy emotivos en redes sociales a lado de sus hijos.

Quienes siempre impresionan las redes sociales por el gran parecido que tienen con Biby Gaytán son sus hijas, pues se ven idénticas a la actriz en sus años gloriosos en década de los 90, por lo que el público sí desea ver a las jóvenes en el mundo de la farándula, pero no como socialités del mundo de la política debido al historial de sus padres.

Además la molestia de los internautas no es del todo porque Biby Gaytán quería competir por la candidatura, sino porque la tachan de no tener las bases para convertirse en una mujer de la política, ya que los usuarios afirmar que tener una carrera en el mundo de la actuación no es suficiente para que puedas involucrarte en la política.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo una pareja muy popular en la farándula/Instagram

Por su parte Eduardo Capetillo, está feliz de que su esposa se animara a darlo todo en las próximas contiendas políticas, por lo que una vez más le demuestra que está con ella en las buenas y en las malas, pues recordemos que es uno de los matrimonios más sólidos del mundo de la farándula desde hace años.

