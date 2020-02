Biby Gaytán vuelve a la televisión de la mano de Galilea Montijo

Biby Gaytán tiene emocionados a todos sus fans pues se dio a conocer que regresa a la pantalla chica después de estar varios años alejada pues prefirió centrarse en su familia a lado de su esposo Eduardo Capetillo.

Fue Galilea Montijo quien mencionó en una entrevista el gran regreso de la guapa mujer, quien actualmente trabaja en la obra musical Chicago, donde es la protagonista, por lo que poco a poco Biby vuelve al mundo de la farándula.

"Bueno ya sabemos que está Albertano, María León y efectivamente me acaban de confirmar que regresa Biby Gaytán, hace años que no sabemos de ella, que no la vemos (...) sabemos que está haciendo un musical en México, exacto, pero años que no sabemos de ella en la pantalla", dijo Galilea en una entrevista asegurando que Biby será jueza de Pequeños Gigantes.

Recordemos que la familia de Biby es una de las más queridas en redes sociales, además muchos de sus fans están sorprendidos por el gran parecido que tienen sus hijos con ellos pues son todos unos galanes.

Cabe mencionar que Galilea vuelve hacer la conductora oficial de Pequeños gigantes debido a la conexión inmediata que tiene con cada uno de los participantes pues el año pasado hizo un excelente trabajo por lo que el público la pidió nuevamente.