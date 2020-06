Biby Gaytán y Eduardo Capetillo revelan secretos de sus hijas

Hace unos días Alejandra Capetillo y Ana Paula debutaron cono youtubers, ofreciendo a sus seguidores diverso contenido. En un nuevo video tuvieron unos invitados muy especiales: sus padres Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, así como sus adorables hermanos gemelos Manuel y Daniel.

Alejandra Capetillo y Ana Paula llevaron a cabo el "tag de las hermanas", donde sus padres serían los encargados de sumergir sus rostros en crema batida, luego de una serie de preguntas. Sin duda alguna el plus de este video fue las adorables carcajadas de los gemelos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

De acuerdo con este reto, Alejandra Capetillo es la más desordenada, la que tiene mal genio, peleonera y a la que más regañan, asmismo es fiestera, miedosa y terminaría en la cárcel primero que Ana Paula, quien también fue exhibida por sus papás al revelar que es ridícula, consentida, comelona, además de ser la que más lee entre las hermanas, la que come más y la que mejor letra tiene.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán coincidieron en que ambas son cariñosas, responsables, lindas y en que ninguna de las dos se preocupa por ahorrar. Una de las grandes sorpresas fue que Ana Paula sería la primera en casarse.

Tras terminar el "tag de las hermanas", los gemelos Manuel y Daniel también participaron en este reto, solo que en vez de crema batida, en unos platos les pusieron harina. Los reyes del hogar estaban de lo más divertidos al quedar embarrados de harina en sus lindas caritas.

Biby Gaytán se lanza como youtuber

Por otra parte, Biby Gaytán seguirá los pasos de sus hermosas hijas y ella también debutará como youtuber. "Ya no soy yo nada más sino es mi marido, son mis hijos, mis hijas y eso imagínate, si no tenía con qué agradecerles que me quisieran nada más a mí ahora que han recibido con tanto cariño a toda la familia pues no tengo con que pagarles".

Lo único que tengo es devolviéndoles un poquito mostrándoles quién soy yo más allá de Biby en un escenario, o en una pantalla.

"yo quiero mostrarles que soy tan humana como ustedes, con defectos y virtudes, que a veces estoy de buenas, a veces estoy de malas, y que si soy artista es porque es mi manera de expresarme. Más allá de la fama es realmente una pasión por lo que hago", manifestó.

