Biby Gaytán ya tiene quién la sustituya como actriz y es su hija

No cabe duda que los padres son fuente de inspiración para los hijos prueba de ello son las ganas que tiene la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Ana Paula, de querer convertirse en una actriz como su madre, pues le gusta mucho verla en la obra de teatro Chicago.

"Estudie una concentración en periodismo, me gusta mucho escribir pero también me gustan mucho las artes escénicas entonces no sé", dijo Ana Paula, quien asegura que su madre sí la apoyaría en un futuro, pues como todos saben ambas mujeres tienen una excelente relación.

Mientras tanto los internautas que vieron la entrevista de las chicas, se quedaron con la boca abierta al ver como las jóvenes tienen tremendo parecido con sus padres, por lo que su belleza una vez más se apoderó de la entrevista.

"La de pelo negro se parece mucho a Biby y la otra chica se parece mas a su papá", "Hermosas como su mami, toda la familia es de guapos, Ale Capetillo le escribió unas cosas tan bonitas a Biby en Instagram y como", fueron algunos de los comentarios que recibieron por su entrevista para Ventaneando.

Recordemos que el matrimonio de sus famosos padres es uno de los más solidos del mundo del espectáculo y aunque estuvieron alejados por mucho tiempo de la farándula sus fieles seguidores nunca se olvidaron de ellos, pues estaban al pendiente de lo que subían en sus cuentas de Instagram.

Por si fuera poco dicha familia también ha estado alejada de los escándalos, pues han sabido llevar su vida lejo de los reflectores enamorando aún más a los fans por lo bien que se llevan.